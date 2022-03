Març ventós i abril plujós, fan el maig florit i formós

Tengut per un mes variable, de tres cares: dies cruus de final d’hivern, altres d’afables, ja primaverals, i ventosos la majoria. Hem de dir, però, que al llarg d’aquests darrers mesos d’hivern ja hem gaudit de dies ben primaverals. Mes dedicat a Mart, déu de la guerra, com el dimarts (dies Martii); es creia que era propici per fer esclatar la guerra i baralles. Antigament els soldats solien fer treva tardor i hivern i reprenien les guerres en aquest mes marcial. El canvi de la lluna de març -el pas de vella a nova i de nova a vella- és considerat molt dolent: la roba cosida aquests dies es descús, els animals o infants nascuts en el flament de març són malaltissos i de mals instints. També el sol de març és traïdor, ja que passa per la Torre de Babel i crema els conreus. Aquest mes ens duu refredats i mals de gargamella, pigues, mal de cap, mals humors. És el mes dels bocs, quan el Diable fa més mal i quan les bruixes causen més estralls.

Avui és sant Oleguer

Oleguer és un nom d’origen germànic que vol dir “el qui domina amb la seva força i la seva llança”. Era l’advocat contra pirates i moros. Una vegada que una nau cristiana navegava pel Mediterrani, tres galeres mores l’anaven a atacar. Sant Oleguer es va presentar a la nau, deixondí la gent que dormia i l’advertí del perill greu que l’amenaçava. Es despertaren i es prepararen per refusar i vèncer els contraris. Les seves despulles reposen a la capella del Crist de Lepant, a la catedral de Barcelona, i cada 6 de març es pot visitar l’urna de vidre que conté el cos incorrupte revestit amb robes de bisbe. És també el protector dels pescadors de canya.

Demà és santa Perpètua (7)

Filla d’una noble família, va ser empresonada a Cartago duran la persecució de l’emperador Sever. Els seus atributs són: amb santa Felicitat i un toro alat; a l’arena del circ assenyalant el cel; una escala aguantada per un nigul. Ni davant dels precs desesperats del seu pare, ni dels plors del seu fillet acabat de néixer no va renegar de la fe cristiana. El seu martiri va tenir lloc a l’arena de l’amfiteatre, envestida per un bou i devorada per les feres. La feren entrar nua damunt l’arena, però uns soldats li llançaren unes robes amples perquè es pogués tapar. El culte a les dues santes va tenir una difusió extraordinària; algunes homilies de sant Agustí ja parlen de la seva festa; al lloc del seu enterrament s’hi va edificar una Basílica Major.

Entra el creixent (10)

Aquest sol ésser un mes ventós, i al lloc d’olivar s’agraeix el vent fort de març, ja que, com diuen, emprenya les oliveres; durant aquest mes també comencen a exsecallar-les. És bo enterrar les mudes per empeltar els magraners, que s’empeltaran quan el bord faci ombra. També es l’hora de fer quatre empelts de garrofer. Diuen que el ploure de març, plou faves; les brusques són bones per als favars, que agraeixen una bona cavada. També l’aigua de març és bona per als restobles (ordi, civada), sempre i quan faci pluja de pagès. Les saons fan créixer l’herba, sobretot dins les pastures i guarets primerencs, i això afavoreix l’alimentació del bestiar. També es poden sembrar cigrons, i a les terres de secà, se sembren patates i remolatxa.

Els malnoms del “Carrer”(III)

Can Mongeta, can Moreno, can Mitjà, en Nofre des Platino, en Nofringo, can Panxa Bruta, en Paco es Sastre, es Negret -fabricant de collars i polseres d’or, tenda situada al carrer de Can Sanç-, en Toni es Pagès, can Pilotí, can Peganya, can Pèl, can Potet, can Pesseta, en Pinoi, en Pasteca, can Pueta -argenter situat al carrer Paners-, can Pep de na Carme, can Portes -agència de transports-, en Pep Pepito, en Pep de s’Uiot, en Pipiolis, can Pabordo, can Perejuan Bosseta, en Pernales, na Pixaret, en Pau Gros -joier situat a la Costa d’en Brossa-, don Pep de sa Costa, els Pistoletes, en Pep i la Resta, en Pepet dels Anells, can Caliu, can Pancuit, can Pedroli, en Pepeïllo, en Perruca, can Pericot, can Poma d’Or, can Prim, en Pau Bobis -“Pax Vobis”-, can Reüll, ca ses Espardenyes -esparteria situada en un carrer paral·lel al Sindicat-, en Toni Bomba, can Ceba, can Cera.

Sabíeu que...?