Los trabajadores del servicio público de jardinería del lote 2 de la contrata del ayuntamiento de Manacor, pertenecientes a la empresa Acciona Medio Ambiente, han anunciado la convocatoria de una huelga indefinida a partir del próximo día 21 de marzo que afectará a ocho empleados. Denuncian que la empresa no dispone de los recursos humanos mínimos y que no permite disfrutar de las vacaciones, además de no pagar correctamente el plus de peligrosidad, abonando 2,52 euros diarios, cuando debería pagar 13,59 euros, según el convenio.

Además, también aseguran que la concesionaria no abona durante las vacaciones la media de los conceptos salariales de los seis meses anteriores ni los pluses salariales durante los permisos y licencias. "Todo ello provoca que se acumulen unos atrasos salariales, de un año atrás, que ascienden a unos 2.000 euros por trabajador", denuncia el sindicato CCOO. Los antecedentes del conflicto se retrotraen a octubre de 2021, cuando "se encontraron muchas irregularidades y atrasos salariales por incumplimientos del convenio". CCOO explica que la empresa se avino a negociar, pero "sus ofertas no llegan al mínimo legal establecido del convenio", por lo que los trabajadores y trabajadoras decidieron el 22 de febrero en asamblea ir a la huelga indefinida, si antes no se llega a un acuerdo en el TAMIB.