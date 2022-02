Fent i Desfent | ¿Todo vale para la recuperación?

Querida Rosa. Los vientos soplan a favor de los socialistas. Tanto es así que Francina ha ido a la peluquería. No es para menos viendo el panorama que tenemos por delante. Entre el bluff del PP, el humo de Més o el terremoto de Deià, no me extraña que en las filas socialistas los ánimos estén por lo alto. Leía esta semana que el GOB pide que no se autorice un rally por caminos de Petra. Eso me recuerda el calvario que sufrimos en los municipios turísticos de la Part Forana cada año por estas fechas. Que si ciclistas, que si pruebas deportivas, y un largo etcétera de acontecimientos que cada dos por tres nos obligan a cerrar carreteras con el consiguiente trastorno que nos lleva para los autóctonos. Y si a ello le añadimos que hay cierta barra libre para hacer lo que uno quiera con aquello de la recuperación turística pospandémica, seguramente alguno pensará que «agárrate que vienen curvas». Como ejemplo está Sóller, donde su alcalde ha decidido prorrogar sine die las terrazas covid con el consiguiente consumo de espacio público. Al parecer los de Més le van a dar guerra con este asunto.

Desfent | El cuento chino de diversificar la economía

La verdad es que le ha ido bien a Francina esta batalla entre los propios populares. La Ayuso mallorquina ya no es tan Ayuso. Y es que se han dado cuenta de que si no quieren dar más alas a Vox, mejor que tome las riendas un político del perfil de Feijóo en vez de tanto «cachorrito». Para terminar de meterme con todo el arco político, tiempo al tiempo, pero solo digo que esta semana Deià ya ha sido epicentro de un terremoto... Y sí, querido, todo vale para la recuperación. Mira en tu Sóller, no es de extrañar que con la complicidad del alcalde al prorrogar las terrazas covid, los restauradores marchen bien. Hace tiempo que la isla se ha convertido en un auténtico parque temático. Toda, incluso en el interior. De hecho, en el Pla prevén inyectar tres millones de euros para promocionar sus valores turísticos. Eso sí, ahora como queda bien la palabra «sostenible», el crecimiento también será sostenible. Ya. Así que te dejo, me voy a disfrutar de la isla antes de que llegue la marabunta. Eso sí, muy rápido se han olvidado del cuento de diversificar la economía para no depender exclusivamente del turismo que tanto pregonaban en plena pandemia.