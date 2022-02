El 19 de marzo está previsto el Rally de Manacor. La prueba tiene cuatro tramos y uno de ellos discurre por carreteras y caminos de Petra. De hecho, los vecinos del camí de ses Rotes de sa Canova y Son Canals llevan años exigiendo la supresión del rally en su paso por esta zona debido a las molestias que supone como el ruido, la sobreafluencia de espectadores y coches en los caminos y fincas, además de la imposibilidad de los vecinos de entrar y salir de sus propiedades, entre ellas, explotaciones ganaderas y agroturismos. Por ello, el GOB y los propios vecinos piden que no se autorice dicho rally por caminos de Petra.

Explican que el tramo discurre en parte por la Zona Especial de Conservación de Na Borges emparada por la Directiva Europea de Hábitats. Además, recuerdan que el plan de gestión dispone que las competiciones deportivas requieren una avaluación de repercusiones ambientales. Además la entidad recuerda que el tramo discurre por dos carreteras y caminos municipales de Petra y, según las informaciones disponibles, el Ayuntamiento no ha autorizado el paso por los caminos de su titularidad y los vecinos no han sido notificados como corresponde. Por todo ello y ante los inconvenientes que afectarán al medio natural y rural, el GOB pide a las administraciones implicadas la no autorización del tramo que transcurre por Termenor – sa Vall del Rally de Manacor y que tomen las medidas pertinentes para evitar su realización.