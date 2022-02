Los beneficios recíprocos

La operación que acaba de cerrar el ayuntamiento de Calvià en Costa d’en Blanes reúne condiciones suficientes para ser presentada de forma amable y ventajosa para las dos partes implicadas, si bien no se escapa que el mayor beneficio, en términos de rentabilidad económica y expansión constructora, se decanta de parte de la propiedad privada. El Ayuntamiento siempre podrá decir que gana quince mil metros cuadrados, con derecho de servidumbre, para la titularidad pública en la primera línea de la Milla de Oro y que se evita una expropiación de mayor amplitud tanteada en cien millones de euros. Por contra, la familia Blanes, entre el Sporting Club de Tenis y Marineland, puede construir para usos deportivos y recreativos en parcelas que vienen a sumar seis mil metros cuadrados de extensión. El gobierno municipal de PSOE, Podemos y Més, llama «edificabilidad razonable» a esta maniobra que parece contentar por igual a ambas partes afectadas. Si embargo, la cuestión de fondo está en discernir si en la costa de Calvià, tal como está su nivel de urbanización, hay razón aplicable a nuevos volúmenes de edificabilidad. Obsérvese de todos modos, que el verdadero motor de la operación realizada se alimenta de forma preferentes con criterios y valores económicos. El Ayuntamiento resalta el hecho de no verse forzado a recurrir a la expropiación y la propiedad consigue nuevos usos a cambio de la cesión de un lugar que seguramente no ofrecía mayores márgenes de maniobra para la explotación privada. Vista en su conjunto, la incursión municipal en la Milla de Oro deja un sabor agridulce. Digamos que la expropiación se ha pagado de otra forma menos gravosa, más amable y mejor amortiguada.