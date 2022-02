No vagi per dit | El ball de xifres en la gestió de les platges

Què costa a l’Ajuntament (i als ciutadans, per tant) gestionar els serveis de les platges manacorines?. Una pregunta darrere la qual s’hi ‘amaguen’ distintes xifres que el passat dilluns es van posar damunt la taula durant el darrer ple municipal. Però mentre el Partit Popular creu que el consistori ha perdut uns 900.000 euros pel camí d’un any per l’altre, la responsable de la SAM (l’empresa municipal que ara se n’encarrega), Cristina Capó, ho nega per complet.

El PP recorda que fins que va municipalizar el servei, l’any 2020, l’Ajuntament ingressava 500.000 euros per temporada turística procedents de la concessionària que explotava els serveis de para-sols, hamaques i altres conceptes.

A banda d’això per a la portaveu del Partit Popular, Maria Antònia Sansó, hi ha a més un altre decalatge de més de 400.000 euros. El PP apunta a la baixada en el resultat de guanys de la SAM de l’any 2021 respecte l’anterior, ja que mentre que es va tancar 2020 amb 705.000 euros de benefici, la xifra va baixar al final de 2021 fins a ser de 258.000 euros.

Així mateix la partida de personal ha pujat en un any de 1 milió d’euros en sous a 1,7 milions, segons explica el grup Popular. «El caprici de municipalitzar les platges ens ha sortit molt car», diu Sansó.

Capó, per la seva banda, va acusar el PP d’inventar-se «qualsevol excusa per dir que estau en contra de la gestió de les platges» per part de l’Ajuntament «i que n’ha fet una mala gestió, perquè no és vera». «La temporada turística no ha estat la mateixa perquè encara no hi ha hagut normalitat. Si s’hagués tret a licitació el servei no l’hagués agafat ningú». La regidora també apunta que per motius sanitaris enguany només hi va poder haver «la meitat de gandules i de para-sols». «A més, el benefici ha estat més del que s’esperava».

Vandalisme al campanar

El campanar de Manacor ha estat víctima aquesta setmana d’uns grafits fets amb un objecte punxagut que han aparegut a la base, al costat de la plaça de sa Rectoria. Un acte vandàlic que han consistit bàsicament en escriure una serie de noms acompanyats de símbols, i pintar el que sembla una cara de conill. Un nou atac al patrimoni que, lamentablement, poc a poc deixa de ser una novetat.