Miquel Porquer (El Pi) asume la alcaldía de Muro con el reto de "colocar al pueblo en el mapa"

En una sala de plenos llena hasta la bandera, el candidato de El Pi, Miquel Porquer, ha sido elegido este sábado a mediodía como nuevo alcalde de Muro en sustitución de Antoni Serra (CDM) en cumplimiento del pacto de gobernabilidad suscrito a principios de legislatura entre los partidos CDM, PP y El Pi. Porquer ha sido elegido alcalde con los siete votos a favor del equipo de gobierno (cuatro de CDM, dos de El Pi y uno del PP), el voto en contra de PSOE y Més y la abstención de Unió Independent de Muro (UIM).

Marga Portells (PSOE) y Rafel Gelabert (UIM) han sido los dos únicos portavoces de la oposición que han presentado su candidatura a la alcaldía, obteniendo solo los votos de sus respectivos grupos, mientras que Més ha declinado esta posibilidad.

Arropado por numerosos colegas y alcaldes del partido, además de regidores de otros municipios vecinos, Miquel Porquer, ya con la vara de alcalde en su poder, ha asegurado que en el día de hoy ha cumplido una «quimera» iniciada hace 33 años, cuando en el bachillerato ya despertó su vocación política, y se ha comprometido a «acabar lo que se ha empezado», en referencia a los diferentes proyectos que están en marcha con el objetivo de «colocar a Muro en el mapa», realizando cada día «un trabajo mejor que el de ayer pero peor que el de mañana».

El nuevo regidor de El Pi ha abogado por una «administración más accesible para todos» y ha culminado su primer discurso como máximo representante municipal refiriéndose al ‘punto Muro’ que sirve de referencia a los pilotos de aviación para «fijar el comienzo del aterrizaje» en el aeropuerto: «Estamos en el inicio de un nuevo devenir en la política». «Espero ser el alcalde que todos esperáis», ha concluido Miquel Porquer.

Por su parte, el alcalde saliente, Antoni Serra (CDM), que ya dimitió del cargo hace una semana, ha recordado que el suyo «es un partido de palabra» y por ello accede a entregar la alcaldía a su socio de El Pi, al que ha agradecido su «fidelidad» desde el principio de la legislatura. «Suerte y aciertos en esta nueva etapa», le ha deseado

La oposición, muy crítica

Posteriormente, ha sido el turno de palabra de los tres portavoces de la oposición, que si bien han deseado suerte al nuevo alcalde, no han escatimado críticas hacia la gestión de Porquer como teniente de alcalde durante esta legislatura y a quien tanto UIM como Més han negado los cien días de gracia que suelen concederse a quienes se estrenan en el cargo.

El más contundente ha sido Rafel Gelabert (UIM), que ha admitido «no tener esperanzas en grandes cambios en la gestión» con el nuevo alcalde. «Ya hace diez años y medio que gobiernas como regidor y no has sido de lo mejor», le ha dicho, recordando que algunos proyectos importantes como el archivo municipal, la gestión de los residuos, la conservación de las casas de Son Jeroni o la reforma de la biblioteca no se han ejecutado de forma correcta. También se ha referido a una de las últimas polémicas que más revuelo han causado en el pueblo: el sueldo de 48.000 euros anuales del alcalde y la dedicación exclusiva de su antecesor, Antoni Serra, que como teniente de alcalde de Fiestas y Medio Ambiente percibirá 35.000 euros anuales. «Deseamos que recapacite y anuncie su renuncia a la dedicación exclusiva, que no está justificada», ha afirmado en alusión a Serra, que no ha respondido.

La socialista Marga Portells, por su parte, ha reprochado a Porquer que en las tres legislaturas que han tenido ocasión de formar un pacto progresista en Muro, el de El Pi siempre se ha decantado finalmente por las opciones conservadoras «cuando todo parecía cerrado». «Hemos notado a faltar iniciativas que no se han hecho por falta de interés», ha dicho en referencia a la gestión del pacto, del cual espera un «talante diferente» a partir de ahora.

Miquel Àngel Tortell, de Més, ha dado la enhorabuena a Porquer por haber «conseguido un objetivo personal perseguido durante muchos años», aunque ha deseado que él sea «el último emperador del sistema que gobierna en Muro desde hace quince años», si bien ha precisado que «en Muro los que mandan no se sientan en esta mesa, sino en otras». Tortell ha apuntado que el nuevo alcalde «ha conseguido el cargo a base de sacrificios y penurias». «Has recibido puñaladas y te han hecho el vacío, pero no es lo mismo estar solo como regidor Fiestas que estar solo como alcalde», ha afirmado mirando a Porquer. También se ha referido a las problemáticas sobre el deslinde de Capellans, sobre el que «solo habláis cuando os conviene», o la futura depuradora de Can Picafort, de la que espera que «se resuelva de una vez».

Por último, la representante del PP en el equipo de gobierno, Margarita Ballester, le ha deseado «lo mejor» al nuevo alcalde aunque le ha dirigido una puya: «Si somos capaces de hacer política pensando en el bien común y no en los intereses de partido será bueno para todos».