Fent i desfent | 25 años del túnel de sóller

Querida Rosa. Ayer se cumplían 25 años de la inauguración del túnel de Sóller, una vía que para los que vivimos en el valle nos facilitó mucho las cosas y nos abrió definitivamente al resto de la isla. Lo de ayer no fue más que una efeméride más. Para mi lo importante sería celebrar el 4 de abril próximo, día en el que si todavía hubiera sido de peaje el túnel hubiese pasado a ser público sin costar un euro al contribuyente. Pero no. Recuerden que el Consell le dedicó nada menos que 16 millones para avanzar un rescate que en mes y medio se hubiera producido por sí solo, y cabe recordar que muy probablemente habrá que añadir otros 15 hasta llegar a los 31 millones que ya los tribunales le han reconocido a la antigua concesionaria en una primera sentencia judicial. El escándalo del túnel de Sóller no solo fue por los trejemanejes de Cañellas, porque esta carretera se convertirá (tiempo al tiempo) con la carretera más cara de la isla cuando tengamos que completar el pago de lo que para mi sigue siendo un capricho político. Y ojo, que también lo dicen los jueces. ¡Desde Sóller con amor!

Desfent | La roca dura de las irregularidades

Querido, soy plenamente consciente que el túnel os ha abierto a la vida del resto de la isla pero la verdad es que coincido contigo en que fue un capricho político y en estos 25 años de su construcción se ha consolidado en la roca dura de las irregularidades, las irregularidades podríamos decir permanentes. El túnel debía ser la gran solución pero en lo único que se ha convertido es en ser el más caro de España. Y lo que roza la incredulidad es que 25 años después sigue dando de qué hablar. Por mucho que ahora el Consell haya querido limpiar el rastro del peaje, la cruda realidad es que hay dos sentencias que tumban el rescate del Túnel de Sóller, lo que supone un auténtico varapalo político a la institución insular. Y ya que esta semana me has soltado un que soy de la «Mallorca profunda», solo me queda reprocharte que los sollerics nos saliis un poco caros al resto de los mallorquines porque entre el rescate del túnel y Muleta la cifra que suma es escalofriante. Paga beneit. ¡Desde la «Mallorca profunda» con amor!