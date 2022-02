El PP de Binissalem ha acusado este viernes al alcalde Víctor Martí de «intentar obtener rédito electoral» mediante la aprobación de facturas que tienen informes en contra de Intervención y después «hacer creer a los acreedores» que no cobran porque la oposición, que tiene mayoría, vota en contra en los plenos.

Los populares argumentan que no pueden votar a favor del pago de facturas con informes contrarios de Intervención y aseguran que no consentirán que el alcalde «siga contratando trabajos a pesar de saber que no podrá pagarlos». «La oposición no es culpable de la incompetencia» del gobierno local, señala el PP.

Además, este partido recuerda que el Ayuntamiento "sigue con presupuestos prorrogados porque estaban (el equipo de gobierno) tan centrados en privatizar los Servicios Sociales que no tuvieron tiempo de elaborar unas cuentas nuevas a la altura de las necesidades reales del pueblo". El PP concluye que "cuando un alcalde gobierna en minoría debe consensuar las cosas que no son de su competencia", por lo que se pregunta "por qué el alcalde de Binissalem no cumple con las normas que son de obligado cumplimiento para todos". "¿Cómo es posible que un alcalde que ha sido citado a declarar como investigado por malas gestiones sea capaz de seguir haciendo lo mismo? No todo vale para conseguir votos y ser populista".