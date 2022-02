No vagi per dit | División, desmarques y más heridas en Felanitx

El ayuntamiento de Felanitx condena el golpe de Estado de 1936 con los votos a favor de socialistas, Bloc, El Pi, el regidor Joan Aznar y Unidas Podemos. El PP de Catalina Soler se abstuvo y Vox votó en contra de la moción presentada por el PSOE. Y es que los socialistas tenían pendientes presentar esta moción y han aprovechado noticias como que Madrid homenajeara las víctimas del Crucero Baleares en su callejero para meter cizaña a nivel municipal. Y claro con la abstención del PP [forma gobierno con El Pi y Joan Aznar] a la moción de condena del golpe de Estado, el salseo político está servido. Los socialistas no esconden que al presentar su moción tenían claro que dividiría el voto del equipo de gobierno. ¿La sorpresa? Lo dividió. A partir de aquí, los analistas ya hablan de «un cambio de tendencia» de los populares para desmarcarse de Vox y ponerse en el centro.

«Abrir más heridas»

La líder popular, Catalina Soler, argumenta que se abstuvieron porque «pedimos ampliar y condenar las víctimas de los dos bandos porque al fin y al cabo condenamos el golpe de estado del 36». «Es cierto que en Mallorca hubo más represaliados y más muertos en el bando republicano pero muchos mallorquines y tenemos familias felanitxeres que sus abuelos lucharon en España y fueron fusilados en manos de los republicanos. Lo que deberíamos lograr es cerrar heridas. Que efectivamente hay heridas que no están cerradas, es así, que defenderé siempre que todo el mundo tiene derecho a llorar sus muertos y saber dónde están, totalmente de acuerdo pero debatir mociones de estas no es cerrar heridas, es abrir más», argumenta.

Los hechos se remontan a este verano

Memòria de Mallorca remitió una carta al Ayuntamiento para que los días 18 y 19 de julio de 2021 las banderas ondearan a media asta. Más de una treintena de municipios se sumaron a esta condena. Felanitx, no. Ahora con la moción del PSOE, el pleno condena el golpe de estado, la dictadura franquista y se compromete que las banderas ondearán a media asta los días 18 y 19 de julio. «Si no somos capaces de aprender del pasado, no podremos construir un futuro mejor, reza la moción.