En un acto muy emotivo celebrado este jueves a mediodía en el cementerio municipal de Alcúdia, los restos de Miquel Pasqual Quetglas, asesinado en enero de 1937 por los fascistas, han sido entregados por el Govern a la familia, que de esta forma ha podido enterrarlo en el panteón familiar ubicado en el camposanto 'alcudienc'. El acto ha contado con la presencia de la presidenta del Govern, Francina Armengol; el vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes; y la alcaldesa de Alcúdia, Bàrbara Rebassa, entre otras autoridades. También han asistido la presidenta de la asociación Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, y la familia del represaliado, representada por cinco nietos y algunos bisnietos. El hijo de Miquel Pasqual, que todavía sigue vivo, no ha podido acudir al acto.

"Es un día muy emotivo, un acto de gratitud, reparación y justicia, porque un 'alcudienc' vuelve a casa para reposar junto a los suyos", ha afirmado la alcaldesa Rebassa. Yllanes, por su parte, ha destacado que el día de hoy es "muy emocionante" porque permite "cerrar un círculo iniciado hace ya muchos años; al fin podemos devolver los restos de Miquel Pasqual al pueblo donde vivió y desde el que los falangistas se lo llevaron a la prisión de Can Mir". Maria Antònia Oliver se ha dirigido a la familia para asegurar que conoce su dolor y ha recordado que los familiares fueron "víctimas de una de las violaciones más graves de los Derechos Humanos", ya que los verdugos de Miquel aseguraron a la familia que lo habían puesto en libertad, aunque nunca regresó. "Eso convertía a las mujeres en no viudas y a los hijos en no huérfanos, incluso se les negó el derecho al duelo".

Uno de los momentos más emotivos ha llegado con la intervención de Maria Vidal Pasqual, nieta del represaliado, que con la sensibilidad a flor de piel ha recitado una 'glosa' dedicada a su abuelo y ha agradecido el trabajo de investigación que ha permitido exhumar los restos de Miquel. La presidenta Armengol ha cerrado los parlamentos afirmando que "solo los pueblos que conocen su pasado pueden proyectar su futuro". La jefa del Govern ha asegurado que jornadas como las de hoy "son muy duras y al mismo tiempo muy satisfactorias" y ha denunciado las "reminiscencias" que actualmente recuerdan el golpe de estado de 1936 contra la República democrática y la "terrible" dictadura de Franco. "Parece que hay gente que desea que vuelva todo aquello que tanto dolor provocó", ha dicho en referencia al auge de la extrema derecha.

El acto, amenizado por la música de violines y también por el son de las 'xeremies', ha finalizado con una ofrenda floral sobre la caja que contenía los restos de Miquel Pasqual Quetglas, que después ha sido enterrado en la tumba familiar, ya en la intimidad.