Dos décadas de lucha ecologista contra un camping en Artà

Durante más de dos décadas, ecologistas y la formación política Iniciativa-Verds [hoy Alternativa per Artà] han estado denunciando la ilegalidad del Camping Club San Pedro, de la Colònia de Sant Pere. Ahora el Tribunal Supremo, no admitiendo a trámite el último recurso judicial, les da la razón y el camping de 88 bungalós tendrá que ser derribado. Julen Adrián, primero, seguido de Guillem Caldentey y actualmente Aina Comes, han sido los cabezas visibles que ha tenido la formación durante esta larga batalla judicial. Adrián, que se expresa satisfecho con la resolución judicial, cree poco probable que la propiedad derribe las construcciones en el plazo establecido de dos meses y que será el Consell de Mallorca el que tenga que ejecutar subsidiariamente las obras de demolición. «Se trata de una parcela de unos diez mil metros que no valdría nada y está protegida y en zona de Costas, sin ningún otro uso que el agrícola», desgrana Adrián. Aun así, cree que no puede demorarse mucho más del plazo establecido para la ejecución de las obras de derribo, «siempre que el Consell de Mallorca haga lo que tenga que hacer».

En cuanto a la posibilidad de entrar dentro de la ampliación del PORN del Parc de Llevant, Julen Adrián sí se muestra muy partidario. De hecho, recuerda que la parcela afectada por la obras de derribo se encuentra a unos quinientos metros de la finca publica dels Canons y cercana a una zona con gran valor arqueológico como es el Caló dels Ermitans, con una naveta o el Dolmen de l’Aigua Dolça, donde, al lado, se encuentran restos talayóticos. Aun así, Adrián confiesa que espera «poco de este Govern». Recuerda que no tuvo la voluntad política de ir adelante para recuperar el Parc de Llevant del 2001 y tan solo «lo ha hecho con su propuesta [referente a la ampliación del PORN del Parc de Llevant] que esta aquí muerta de risa». Guillem Caldentey tomó el relevo de Julen Adrián al frente de Alternativa per Artà heredando el largo proceso judicial. Él recuerda los primeros informes, favorables a la construcción tanto por el ayuntamiento de Artà, como de la conselleria de Turismo, estimando que eran desmontables y que alegó en su defensa la propiedad, pero manifiesta que es obvio que estas unidades con cimientos no son desmontables. Por otro lado, dice que un informe posterior de la misma conselleria de Turismo dice que no se puede construir en la parcela, aunque las obras ya estaban iniciadas. Es en este momento, y ante la falta de pronunciamiento del Consistorio artanenc, cuando Julen Adrián solicita al Consell de Mallorca que se subrogue al expediente. A partir de aquí se inicia el proceso judicial sancionador que finalizará favorablemente a la propiedad, con la rebaja incluso de la sanción de novecientos mil euros a diecisiete mil. «Pero para que vea que estaba clara la cosa para los técnicos del Consell de Mallorca, que su presidenta [Maria Salom] con el preceptivo informe técnico firma la orden de demolición, orden que hasta el final han desestimado los tribunales de Justicia. En este sentido, Adrián recuerda: «Habría que poner en valor las contradicciones que tienen los técnicos de urbanismo del Consell de Mallorca y del ayuntamiento de Artà y la verdad es que el rigor y seriedad de los primeros es para quitarse el sombrero», dice, mientras puntualiza: «Que en Mallorca se trabaje bien en cuestiones de urbanismo es una rareza, lo normal aquí es raro».