«Opinar diferente es sano; quiero empoderar al militante del PSOE de Calvià»

Kike Rius asegura que, como candidato a la secretaría general, defiende un modelo de bicefalia, con una agrupación «fuerte, sin interferencias de la agenda institucional».

¿Por qué decide dar este paso de optar a liderar el partido?

Me presento para que los socialistas de Calvià vayan a las próximas elecciones con las mejores posibilidades. Estamos en un momento crucial. Hay posibilidad de un acceso de la ultraderecha al Ayuntamiento y debemos tener un equipo fuerte para evitarlo. Defiendo un modelo de bicefalia, con la idea de que haya un equipo que centre sus esfuerzos en la agrupación, sin interferencias de la agenda institucional.

Si lo he entendido bien, defiende que haya un secretario general por un lado y, por el otro, un candidato a alcalde. ¿Eso significa que usted no se plantea ser aspirante a la alcaldía en unas hipotéticas primarias?

Llevo una semana desde que comuniqué la decisión de presentarme. En este tiempo, he hablado con muchos compañeros y nadie me ha dicho que él [Rodríguez Badal] no sea el mejor candidato [a alcalde]. Si él decide presentarse, encabezará la candidatura, sin duda.

¿Cree que el alcalde mantiene en vilo el partido al no haber dicho aún si quiere repetir como candidato?

Él quiere ser escrupuloso con los tiempos orgánicos, creo que no quiere avanzarse.

¿Qué valor diferencial aportaría usted como líder?

Aportaría exclusividad para dedicarme al trabajo de la agrupación, a aglutinar la militancia. La militancia es la base fundamental del éxito electoral. Con mi equipo, quiero dar un nuevo impulso y reforzar ese trabajo orgánico. Quiero empoderar al militante y fomentar el debate. En este momento, la ejecutiva actual ha trabajado lo mejor posible, pero el trabajo institucional roba tiempo y yo reclamo ese tiempo para la militancia. Casi el 70% de la ejecutiva tiene un cargo político institucional.

¿Ya tiene preparado el equipo con que se presentará?

Lo estoy preparando.

¿Se ha encontrado con reticencias, con gente que le haya dicho que no quiere quedar señalada por ir con usted?

Sí, pero reticencias por el tiempo que les puede llevar aceptar esa responsabilidad, por su vida profesional, familiar… Hay gente que también tiene sus reservas y que me ha transmitido que no quiere fomentar división.

¿Y usted cree que al presentarse fomenta esa división?

Ha habido gente que me lo ha comentado. Pero es más morbo de cara al exterior. Con Alfonso, siempre nos hemos entendido. Es verdad que opinamos diferente sobre el camino de la agrupación. Pero opino que opinar diferente es sano. Y es verdad también que muchos compañeros se sorprenden de que haya dos candidaturas, no es lo habitual.

¿Existe alguna posibilidad de integración entre Rodríguez Badal y usted, los dos únicos aspirantes de momento al cargo?

El día que se lo comuniqué a él y al PSIB, me emplazó a que nos viéramos. Le dije que estaba dispuesto a hablar con él. Estoy esperando a que tenga un hueco en la agenda. Pero mi modelo lo tengo muy claro. Los compañeros me conocen. Saben lo que pienso. Y todo pasa por ese cambio de modelo que propongo. ¡Igual es él el que se acaba integrando en mi candidatura! [ríe].

¿Algún cargo institucional socialista le ha transmitido su apoyo?

Hay cargos institucionales que me han transmitido su apoyo. No sólo del Ayuntamiento. Y no sólo que militen en Calvià. Me conoce mucha gente.