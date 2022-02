Fin a dos décadas de batallas judiciales. El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el último recurso judicial del antiguo cámping de la Colònia de Sant Pere. Así, no queda recurso posible sobre el orden de demolición del Consell de Mallorca de 2012 de los 88 apartamentos ilegales edificados a partir de 1998. Los ecologistas de Artà, denunciantes de las obras de construcción, celebran este último acuerdo judicial y muestran su “orgullo y satisfacción” tras dos décadas de batallas judiciales. Ahora reclaman y confían que el Consell hará lo posible para que se ejecute el orden de demolición de todas estas edificaciones. Alternativa per Artà también pide celeridad al Govern en la tramitación del PORN iniciada en 2019 y, actualmente en prórroga. También reclaman al Ejecutivo balear la ampliación del Parc Natural de Llevant que incorpore dichos terrenos. “Este nuevo nivel de protección comportaría que quedaran más claros los posibles usos y sería una garantía de una segura conservación paisajística y ambiental”.

El TSJB confirma la sentencia de demolición del cámping ilegal de la Colònia de Sant Pere Alternativa per Artà explica que la sección primera de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo acordó el 2 de febrero no admitir a trámite el recurso de casación presentado ante el alto tribunal por UPA SA, propietaria de los terrenos de 10.000 metros cuadrados en suelo rústico protegido y explotadora del antiguo Cámping Club San Pedro contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, dictada en julio del año pasado que, por su parte, desestimaba el recurso de apelación de la misma empresa contra la sentencia en primera instancia de 2019 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma. La sala condena a la parte recurrente a pagar mil euros en concepto de gastos judiciales y en favor de las partes opuestas al recurso.