«No hay problema en que otro socialista se presente contra mí»

¿Qué objetivos se marca al presentarse por tercera vez al cargo de secretario general de la Agrupación?

El proyecto socialista en Calvià requiere de continuidad desde el ámbito de la agrupación para encarar 2023 con tranquilidad para renovar el gobierno en las elecciones. Esto es lo fundamental. Durante estos años, la agrupación ha sido muy dinámica, con actividad, con procesos internos, de información, de participación... Queremos seguir en esa línea. No hay que olvidar que estamos entre las agrupaciones socialistas más numerosas. Hay en torno a 170 militantes de cuota, y los simpatizantes inscritos representan unos 300 más.

¿Qué le parece que un militante de base, Enrique Rius, haya manifestado su intención de pugnar con usted por el liderazgo del partido?

Me parece que el PSOE siempre ha tenido democracia interna. Y lo respeto profundamente. Él tendrá su proyecto, sus motivos y sus razones. Yo expondré los míos. Serán los compañeros y compañeras los que decidan. Seguramente, en los próximos días, quedaré con él para tomarnos un café y ver nuestros posicionamientos.

Me está diciendo que no hay problemas de división interna en el PSOE de Calvià.

Por supuesto que no existe ningún problema de división interna. Conozco a Rius, tenemos sintonía. Fue secretario de Organización del PSOE, creo que entre 2007 y 2011. No hay ninguna tensión, ningún problema. Él ha entendido que le apetecía dar este paso. Somos una agrupación muy viva y con muchas ganas de participar. Opino en todo caso que en este momento lo más beneficioso es una continuidad que mire de cara a mayo de 2023.

¿Espera que se presenten otros contrincantes?

No sé si habrá más candidaturas. Cuando la ejecutiva concrete el calendario, cualquier militante que así lo desee puede dar un paso adelante para liderar el proyecto socialista.

¿Ya tiene decidido con qué equipo se presentará?

Lo fundamental es iniciar el proceso y, en mi caso, pensar en los perfiles de esta nueva ejecutiva. Pero lo primero era hablar con mis compañeros de la ejecutiva actual e informarles de que había que convocar nuevo proceso (de renovación interna). También era importante agradecerles el trabajo de estos cinco años.

Sigue sin aclarar si quiere volver a ser el candidato a la alcaldía de Calvià.

Quiero respetar mucho la organización interna del PSOE. Debemos anunciarlo después del proceso de la secretaría general. Siempre he dicho que me siento con muchas fuerzas y con ilusión para continuar con el proyecto de Calvià, que ha tenido una legislatura complicada, ya que la pandemia nos ha hecho retrasar proyectos que teníamos para el municipio. No es que yo no tenga fuerzas para seguir trabajando por Calvià. Pero primero toca terminar el proceso de secretaría general, y luego habrá que ver qué hacemos con la candidatura. Éste es un proceso que quiero contar, antes de todo, a los militantes.