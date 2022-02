El PSOE y el Bloc per Felanitx han criticado que el Ayuntamiento ha perdido una subvención del Govern de 176.000 euros por la instalación de nuevos puntos de recarga y de pérgolas fotovoltaicas «por incumplimiento de los plazos» en el aparcamiento del polideportivo Guillem Timoner. Así, denuncian la «mala gestión» con este proyecto. El alcalde Jaume Monserrat ha salido al paso de estas críticas y ha avanzado que se pedirán «responsabilidades a la empresa por el incumplimiento. El proyecto nació endimoniat pero no pudimos colocar las placas porque no las teníamos». Y es que la situación actual por la falta de materiales ha sido determinante en el retraso del proyecto. «Jugaremos de diferente manera, así que me digan qué harán con el dinero que no han mandado a Felanitx por una causa tercera», afirma el primer edil.