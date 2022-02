Demandan al Consell y al Govern por incumplir la ejecución del museo de Son Fadrinet en Campos

Los propietarios del yacimiento de Son Fadrinet de Campos han respondido a dos décadas de inacción institucional acudiendo a los juzgados. Margalida Oliver y Mateu Nicolau han emprendido acciones legales contra el Consell, el Govern y la empresa pública Diversitat 21. El motivo: el incumplimiento de un convenio firmado con dichas administraciones y entidades en 2002 a bombo y platillo ante los medios de comunicación en virtud del cual éstas se comprometían a rehabilitar y museizar el yacimiento -una valiosa basílica paleocristiana de la segunda mitad del siglo VI- y los dueños cedían durante 30 años el uso del espacio que comprendían dichos restos y el posterior museo.

El escrito al que ha tenido acceso este diario se trata de un acto de conciliación (medio previsto en la ley para evitar un futuro pleito) presentado ante el juzgado de primera instancia de Palma. En el mismo se recuerda que el proyecto de rehabilitación y adecuación para la visita de Son Fadrinet debía llevarse a cabo con fondos de la ecotasa. En el convenio firmado en su día se recogían los trabajos que debían llevarse a cabo en el yacimiento: un proyecto de intervención arquitectónica para la adecuación del complejo, la construcción de un camino de acceso, un área de aparcamiento y el resto de instalaciones necesarias para facilitar la visita al complejo.

La adjudicación de las obras proyectadas debía correr a cargo del Consell. Para su ejecución, Diversitat 21 debía aportar a la institución supramunicipal casi 232.000 euros. «No sabemos qué pasó con ese dinero que ya estaba presupuestado, no tenemos ni idea de a qué otro asunto se destinó, pero algo sucedió y nunca se nos ha dado una explicación», denuncian ante este periódico Oliver y Nicolau.

Lo que también piden en su escrito los demandantes es que les sean devueltos de forma inmediata los mosaicos paleocristianos, «al disponer la propiedad de infraestructuras para su conservación de forma permanente». «En 1998 los entregamos al Museu de Mallorca [institución que también aparece citada en el acto de conciliación] para su restauración. Estos mosaicos quedaban excluidos totalmente de cualquier exposición pública hasta que pudieran ser trasladados a su lugar original. Supimos que los estaban exponiendo en el museo y un notario levantó un acta notarial por dicha muestra no autorizada. A día de hoy no sabemos exactamente dónde están los mosaicos ni en qué estado se encuentran», manifiestan. En su día, desde el Museu de Mallorca argumentaron a este rotativo que la Ley de Museos les facultaba para exhibir las piezas hasta que no se otorgara un uso museístico a Son Fadrinet, a día de hoy una finca donde la hierba y los arbustos cubren el altar, el ábside, el coro y la pila bautismal de una basílica olvidada y negada a los ciudadanos.

En el acto de conciliación también se recoge una petición de indemnización por daños y perjuicios provocados por el incumplimiento del convenio durante un largo periodo de tiempo y sin obtener, «por parte de la propiedad, ningún tipo de explicación ni información al respecto. A todo ello sumando un lucro cesante debido a la imposibilidad de disponer del inmueble para la realización de otros menesteres». «Asimismo, hemos tenido que pagar su mantenimiento pese a la cesión».

Los dueños aseguran que se han decidido a dar un paso ahora porque ya han dado un voto de confianza «a todos los partidos políticos, que han pasado por estas instituciones. Pensábamos que algún equipo de gobierno lo haría, se comprometería con el proyecto, pero no, nadie. Vamos a seguir luchando por un yacimiento que es muy valorado por los expertos, como Margarita Orfila o el Instituto Arqueológico Alemán, que fueron los encargados de llevar a cabo las labores de excavación. Y también porque somos unos románticos y valoramos el patrimonio».