No vagi per dit | Telecinco, un «concejal estúpido» i nadal

El programa AR de Telecinco va parlar ahir del gran partit guanyat per Rafel Nadal a Austràlia i que li ha permès ser el tennista amb més Grand Slams de la història. A la tertúlia, on hi havia els periodistes esportius Manu Carreño i Eduardo Inda, han posat damunt la taula el gran consens que hi ha per considerar Nadal com una de les persones més respectades dins l’àmbit social i esportiu espanyol. Tots hi han estat d’acord excepte l’exdirector de El Mundo a les illes o del diari Marca, Eduardo Inda, que ha recordat que tots sí «salvo un concejal estúpido de Manacor que le intentó cerrar la Nadal Tenis Academy y se puso gallito». «Rafa Nadal monta su academia a la que van las grandes promesas del tenis mundial en Manacor, y un gilorio de concejal se lo intenta cerrar», per acabar dient que «en este país no cabe un tonto más».

Fira de les dones Torna una segona edició el 5 de març després d’un any d’aturada El Claustre de Sant Vicenç Ferrer de Manacor, els voltants de la plaça del Convent i dels Pares Creus i Font i Roig seran l’escenari el proper dissabte 5 de març de la II Fira de les Dones. L’Ajuntament de Manacor recupera aquesta iniciativa, després de l’èxit de la primera edició, el març de 2020 i que l’any passat no es va poder realitzar degut a la situació sanitària