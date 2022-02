Tomeu Pou parteix, la llibreria Ramon Llull de Felanitx queda

Ens ha deixat Bartomeu Pou. Felanitx està de dol. I no només Felanitx, tota la societat l’enyorarà, ja que la seva tasca en favor de la cultura i la llengua, ha sobrepassat amb escreix les fronteres de la seva contrada.

Tenia vuitanta anys i deixa una vida plena de mostres d’estimar el que ens fa com som. A través primer de fer possible que, setmana rere setmana, any rere any, la publicació del Setmanari Felanitx arribàs a gairebé totes les cases de la vila. I de més enllà, ja que tots els felanitxers que viuen fora, reben el setmanari. I és que El Felanitx és Felanitx. En les seva pàgines hi férem els primers reportatges molts dels qui ara ens dedicat a la comunicació. També Pou fou durant un temps, membre de la directiva de Premsa Forana, quan aquesta tenia un pes dins la societat illenca.

Però no fou només aquesta tasca editorial la que ha fet que Bartomeu Pou sigui persona estimada i valorada. També la seva llibreria fou un referent local. La llibreria/papereria del carrer Major, La Ramon Llull, era, a més de punt de venda de llibres un lloc de trobada. A la llibreria Ramon Llull hi podies trobar els llibres d’actualitat, clar, però, sobretot, els d’autors locals o els editats a Mallorca i en català. Cosa que han mantingut els actuals propietaris que han volgut seguir aquesta línia de fomentar i valorar les coses nostrades.

Home culte, melòman practicant, no hi havia activitat cultural a Felanitx que no comptàs amb la seva presència. El trobaves a concerts, a conferències, a debats, sempre acompanyat de la seva dona. I fou ell, juntament amb altres felanitxers, qui inicià el projecte de convertir Amics dels Clossos de Can Gaià en una Associació cultural. Ésbaquest només un exemple de la seva implicació a favor de conservar el patrimoni.

En una paraula, enyorarem Tomeu Pou, enyorarem la seva conversa sempre ponderada i enriquidora, però com passa amb les grans persones grans, el seu record seguirà viu.