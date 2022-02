Informes técnicos desaconsejan la gestión directa de la piscina de Manacor

El ayuntamiento de Manacor no tiene previsto reabrir la piscina municipal bajo su gestión. Según explica el alcalde, Miquel Oliver, «así lo recomiendan informes técnicos internos, que consideran que no sería viable económicamente». Hace ya diez meses que la instalación permanece cerrada, después de que la empresa Esquitxos de Blavor SL se declarara en suspensión de pagos y la cerrara definitivamente. Ahora, el primer pronunciamiento del juez del caso dice que es el Ayuntamiento quien debe pagar una cantidad (no revelada, pero que es de cientos de miles de euros) en función de lo que la empresa había invertido y no podrá recuperar.

Paralelamente los servicios jurídicos del Consistorio no están de acuerdo porque la concesión firmada por las partes es la que cuenta, y por lo tanto piden una indemnización por parte de Esquitxos por incumplimiento de los años de explotación previstos y no cumplidos (la concesión se inició en 1997 y debía durar 30 años). Mientras tanto el consistorio manacorí, que tiene un acuerdo con el juez y el administrador concursal para poder entrar en la instalación con el fin de poder realizar un mantenimiento periódico y evitar que se degrade (además de contar con la vigilancia de la Policía Local que tiene la comisaría justo al lado), ya estudia más en serio cuáles podrían ser las alternativas para reabrir a medio plazo, cuando el proceso judicial haya concluido: «Es una solución que debemos encontrar entre todos y que tendrá que ir a pleno», matiza Oliver. El ayuntamiento de Manacor estudia reconvertir las piscinas en un espacio cultural Tres opciones En estos momentos hay tres opciones sobre la mesa, aunque una de ellas, como decíamos, es a día de hoy prácticamente imposible. En primer lugar cabe especificar que los informes técnicos que maneja el Ayuntamiento no consideran que en Manacor haya necesidad de una piscina municipal, por su coste y porque en estos momentos ya hay alternativas que no existían hace veinticinco años, lo que supondría una competencia impropia. La primera opción sería cambiar el sentido de la instalación, reconvertirla para que dejara de ser una piscina y transformarla, por ejemplo, en un espacio multifuncional donde se pudieran llevar a cabo otras actividades sin dejar de depender directamente del Ayuntamiento. La segunda pasaría por alquilar el espacio para que, durante un tiempo acordado, dejara de ser de gestión municipal y una empresa tomara las riendas de un servicio que podría ser de piscina o no, dependiendo de las necesidades privadas. Una alternativa viable. En el caso lógico que continuara existiendo un servicio de piscina, ya sería la empresa quien podría marcar los precios por el uso de la instalación sin que hubiera un margen máximo. Y por último estaría la opción de la gestión municipal de las piscinas como tal, sin un cambio de uso. La opción que no cuenta con el beneplácido de la parte técnica y jurídica del Ayuntamiento, ya que supondría continuar con un servicio deficitario y por el que deberían contratarse nuevos profesionales específicos a cargo del Ayuntamiento. Cierre prolongado Cabe recordar que el Juzgado Mercantil número 3 de Palma notificó el pasado 30 de marzo de 2021 al ayuntamiento de Manacor (como propietario) la clausura de las instalaciones de la piscina municipal, después de que la empresa concesionaria, Esquitxos de Blavor SL , se declarara en concurso de acreedores a principios del mismo mes. El Juzgado también notificó al Consistorio el cese de la actividad por parte de la empresa, que gestionaba la piscina municipal de Manacor desde 1997 (ya la que le quedaban seis años por cumplir). La piscina municipal de Manacor cierra por la quiebra del concesionario