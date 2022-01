El Sant Antoni de sa Pobla en Gràcia volvió a exaltar el sábado por la noche a la gente del barrio barcelonés, que vibró al ritmo de tambor bajo el fuego de las collas de Gràcia y una pequeña representación de los Dimonis de Albopàs, de sa Pobla. Hubo mucho calor humano, hogueras y a la vez un gran eco de añoranza por los elementos más tradicionales de la fiesta y de los propios poblers que se sumaron a los habitantes de Gràcia para gritar juntos un sentido Visca Sant Antoni!. Son los estragos de la pandemia y su gestión.

Laura Vilagrà (ERC), consellera de Presidència del Govern de Catalunya, asistió a la tradicional encendida de la hoguera en la Plaça de la Virreina junto al alma mater de la fiesta mayor, Antoni Torrens, de sa Pobla, que lleva 30 años recorriendo este camino y que el pasado jueves recibió un reconocimiento en Gràcia por su labor a favor de la cultura popular.

A Mallorca llegaban algunas imágenes por redes sociales de personas que compartían hogueras y en sus descripciones recordaban este hecho histórico. Avui Gràcia crema fort/i a Mallorca no ha passat. Al covid li vull sa mort/i retrobar sa llibertat. En la fiesta de este año en Gràcia no asistieron ni los ximbombers, ni glosadors ni los geganters del pueblo mallorquín. En conjunto no asistió la máxima expresión de la cultura popular local que cada año se desplazaba a Gràcia. Tampoco la Obreria de Sant Antoni. Eso sí, hubo una pequeña representación de los Dimonis d’Albopàs. No todos. Aún así, en Gracia se vio que después de 30 años sa Pobla ha sembrado allí el espíritu de Sant Antoni. Tal y como expresó Torrens, la fiesta ya es más suya que nuestra.

Cabe recordar que el Govern prohibió las hogueras en Mallorca y las localidades mallorquinas no pudieron disfrutar de sus fiestas, ni con medidas de seguridad. El municipio estuvo a punto de realizar un Sant Antoni alternativo con diferentes propuestas, pero finalmente no prosperó. Entre ellos había previsto un correfoc, pero la gente no podía acercarse a los dimonis, por lo que finalmente se descartó su celebración.