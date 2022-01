Fent i Desfent | Una campaña reclama una atención más humana en las sucursales bancarias

Querida. Hace unos años, cuando los bancos empezaron a ponerse imbéciles con los que les ingresamos nuestro dinerito cada mes, una cajera estúpida se me puso bravucona cuando fui a ventanilla para hacer una gestión. Por bravucón no me ganó y la puse en su sitio cuando le susurré al oído que si seguía calentándome la sangre le volcaría encima el estupendo escritorio en el que trabajaba. Benditas palabras porque agachó la cabeza y me hizo lo que de un principio debería haber hecho. Cierto como me llamo Joan porque cuando pongo malencarado nadie me gana. Este ejemplo no debería haberse producido si no fuera porque las mentes pensantes de los bancos han dado la espalda a los millones de clientes que les llevamos el dinero y les ayudamos a engrosar sus cuentas de ganancias. Es una pena que hayan perdido la humanidad que tenían antes y más todavía con la gente mayor y aquellos, en los que me incluyo, que tenemos algún problema con el cajero. La humanidad, la educación y el deshacerse por los clientes es la base de cualquier negocio, pero se ve que en la banca solo prima la estupidez, la arrogancia y hacer caja con los clientes a los que maltratan.

Desfent | Los mayores se merecen una mejor atención

La verdad, querido, es que me enorgullece la iniciativa de Carlos San Juan que a sus 78 años ha emprendido una campaña de recogida de firmas para reclamar una atención más humana en los bancos. El éxito es total. De hecho, el propio gobernador del Banco de España se ha puesto en contacto con él y le ha reconocido que es necesario buscar una solución. Y la solución debe llegar ya. Es inaceptable que los ciudadanos nos tengamos que adaptar a los horarios de los señores bancos. ¿Y lo que ocurre con nuestros mayores? No tiene nombre. Pero tampoco tiene nombre que dejen núcleos de población sin entidad e, incluso, sin cajero. Y es que encima tienes que gastar dinero para sacar dinero porque tienes que desplazarte a otro municipio, eso si tienes coche porque hay mayores que deben pedir a familiares que les acompañen. Y la excusa de la covid no ha hecho más que empeorar la situación. Así que todos a firmar la iniciativa de Carlos San Juan que nuestros mayores se merecen una mejor atención. Por cierto, me encantan tus anécdotas de malcarat. ¡Ese es mi Joan!