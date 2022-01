Més per Mallorca presentó ayer una proposición no de ley, con el objetivo de que el Parlament reclame al Gobierno central la desclasificación del aeródromo de Son Bonet (Marratxí), de tal forma que las competencias sobre esta instalación pasen al Govern. La iniciativa fue presentada a los medios por el diputado y portavoz adjunto del grupo parlamentario, Josep Ferrà, quien aseguró que esta medida se fundamenta en el Estatut d’Autonomia, que reconoce la «competencia exclusiva de Balears en materia de aeropuertos, puertos y helipuertos no calificados de interés general por el Estado».

«Centralizada estructura» Ferrà sostuvo que la legislación actual permite modificar la «centralizada y rígida estructura de gestión de los aeropuertos y avanzar hacia una gestión más próxima y adaptada a la realidad territorial». Agregó que Son Bonet carece de condiciones para albergar un tránsito comercial internacional. «No es un aeropuerto apropiado como alternativa a los principales aeropuertos de Balears y tampoco tiene finalidades defensivas ni destacamentos del ejército del aire», arguyó. El teniente de alcalde de Marratxí Joan Francesc Canyelles destacó la importancia que tendría la desclasificación para el municipio, ya que, dijo, «hasta el día de hoy se ha salvado del crecimiento urbanístico y se ha convertido en un importante pulmón verde».