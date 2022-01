Antoni Torrens: "Después de 30 años, el Sant Antoni de Gràcia ya es una fiesta más suya que nuestra"

Antoni Torrens Gost (sa Pobla, 1937), presidente de la asociación cultural Albopàs y 'alma mater' de la fiesta de Sant Antoni en Gràcia, recibió ayer en el distrito barcelonés el Premi Joan Amades 2021 por su contribución a la cultura popular y a la difusión de las tradiciones mallorquinas. Estuvo acompañado en el acto por la directora general de Cultura del Govern, Catalina Solivellas.

Enhorabuena por el premio. ¿Cuáles son sus sensaciones después de recibirlo?

Estoy contento. Siempre es un motivo de alegría que te reconozcan una tarea que hace muchos años está en marcha. Siempre es mejor que te den el premio mientras estés vivo que cuando ya no estás.

El Sant Antoni de Gràcia ya acumula treinta años y en el barrio barcelonés se ha convertido en una cita ineludible. Esto debe suponer una gran satisfacción para usted.

Aquí en Gràcia, el Sant Antoni ya se considera oficiosamente la Festa Major de invierno, en contraposición con las fiestas que se celebran en agosto y que son impresionantes.

Y la fiesta sigue creciendo con los años.

No puede crecer mucho más porque ya hace unos años el ayuntamiento de Gràcia hizo un 'numerus clausus' de 'foguerons' porque ya había demasiados. Entonces consideraron mantener únicamente los necesarios para la fiesta.

¿Cuántas calles de Gràcia participan en la fiesta?

Son once calles y tres plazas las que participan. En un principio solo se hacía en la Plaça del Diamant y posteriormente se incorporaron la Plaça de la Virreina y la calle Verdi. Y después se han ido apuntando más calles con cada edición de la fiesta.

¿Está satisfecho con la evolución de la fiesta 'antoniana'?

Estoy muy satisfecho porque ellos ya la consideran una fiesta suya. De hecho, en el protocolo festivo del ayuntamiento de Gràcia figura de forma especificada cómo debe ser la fiesta y cómo debe mantenerse.

¿Qué novedades habrá en la edición de este año?

Este año todavía será una fiesta un poco especial debido al covid. No podrán hacerse torradas como en otras ediciones. Habrá 'foguerons', los conciertos que se celebran siempre, 'teresetes' para los más pequeños...Una novedad de este año es que la Fundació ACA reproducirá en Barcelona su 'aplec' de poetas de habla catalana que celebra con motivo del solsticio de verano. Esta noche (ayer por el lector) habrá una gran glosada con los mejores glosadores mallorquines que han venido para la ocasión, y también participarán glosadores catalanes. También se celebrará un 'cercaviles' muy potente.

¿Habrá más presencia de 'poblers', teniendo en cuenta que este año no se han podido celebrar las fiestas de Sant Antoni?

No vendrán muchos 'poblers' este año por el tema del covid. No es muy agradable tener que llevar mascarilla en una fiesta.

El ayuntamiento de sa Pobla ha dicho que no participará en la fiesta de este año por motivos sanitarios. ¿Qué opina?

No creo que sea lógico. Aquí en Cataluña está el Procicat, un organismo que depende de la conselleria de Sanidad y que regula todos los actos. Nosotros seguiremos escrupulosamente el protocolo. Podíamos hacer dos grandes 'foguerons', uno en la Plaça de la Virreina y otro en la Plaça del Diamant, y voluntariamente hemos renunciado a este último porque no podemos garantizar de forma estricta la normativa. El problema es que la gente va a comprar carne para torrar en el 'fogueró' y nosotros no podemos controlar a esta gente. Hemos descartado la hoguera en esta plaza para evitar que pueda haber incidentes, a pesar de que tenemos autorización.

¿El Sant Antoni de Gràcia tiene su propio protocolo independiente del de sa Pobla?

La fiesta que hacemos en Barcelona no debe confundirse con la de sa Pobla. No es la misma. Cada comunidad autónoma tiene su manera de controlar. Nosotros hacemos el trabajo con todas las bendiciones que hagan falta.

¿El ayuntamiento 'pobler' podría colaborar más con esta fiesta?

El Ayuntamiento prácticamente no ha colaborado físicamente en la fiesta durante estos treinta años. Es cierto que aprecian la fiesta pero nunca se ha incorporad0 a ella materialmente, aunque suelen venir cada año a la recepción de autoridades. Hay buenas relaciones, cada uno en su sitio.

¿Qué futuro imagina para la fiesta de Sant Antoni de Gràcia?

Está garantizado porque, como he dicho, figura en el protocolo festivo del Ayuntamiento del distrito, casi al mismo nivel que la Festa Major del verano. Es una fiesta que es más suya que nuestra.