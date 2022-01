Mes de gener, mes malfeiner

Pau de Tars, Saül de Tars o Saule, i després Pau, conegut com sant Pau l’Apòstol dels Gentils, és venerat com a sant en tota la cristiandat. Fou perseguidor dels primers seguidors de Crist; va intervenir en la mort de sant Esteve, el primer màrtir. Un dia, perseguint els cristians, caigué del cavall, i del Cel va sentir la veu del Senyor que li deia: «Per què no els deixes fer, si tanmateix és a mi a qui cerques?» Les persones nascudes avui tenen la saliva beneïda -curen les picades i cremades-. Si sembrau avui els alls i els colliu el dia de sant Joan abans de sortir el sol tendran propietats curatives; també és bon dia per podar les parres perquè, diuen, així els aucells no espipellaran els raïms.

Santa Paula (2)

Era filla d’una noble família emparentada amb la dels Escipió. Dona de gran devoció, quan va quedar-se vídua va emprendre un llarg pelegrinatge a Terra Santa, on s’hi va quedar a viure i va predicar el cristianisme. La tenien per patrona les vídues, i, també les mocaderes, verdulaires i hortolanes, entre les quals abundava molt el nom de Paula, i que la gent va arribar a prendre com a sinònim de pagesa.

Herbes i espècies

Quan feim servir herbes vol dir que aplicam normalment la fulla i/o flor, mentre que les espècies són normalment llavors o bé arrels. En el cas del clima mediterrani les nostres plantes medicinals i condiments són més aviat fulles. Pensem en el romaní, la farigola, el llorer... Mentre que en els països tropicals compten amb moltes més espècies. És d’on ens ve el pebre, la cúrcuma, el gingebre... Les llavors i les arrels són una part de la planta on es concentren els principis actius i per tant amb molt poca quantitat en tendrem prou, per això les espècies ens les acostumen a vendre en pols. Però atenció, si ens les podem moldre en el moment d’aplicar-les molt millor, perquè tendran molta més intensitat i propietats.

Algunes evidències del canvi climàtic

És molt més evident en l’àmbit rural que en els espais urbans. Està comportant un augment de la freqüència, la intensitat i la durada de les sequeres i també un increment de la temperatura, i això fa que la zona del Mediterrani esdevingui cada vegada més àrida. Els alzinars mediterranis estan sent substituïts per matollars i pinars. S’estan alterant els períodes de floració i fructificació o de la dispersió i quantitat de llavors. La brotada de les fulles s’ha avançat un dia per dècada des de 1960, i el procés s’ha accelerat des de 1980, amb 2,2 dies per dècada. Els boscos tenen major dificultat per retenir i acumular l’aigua i els nutrients (nitrogen, fòsfor i potassi), que s’escapen arrossegats per fortes pluges.

Sant Tomàs d’Aquino (28)

«Doctor Angèlic». Va néixer a Nàpols i es va fer de l’orde dels dominics. Va estudiar a Colònia amb sant Albert el Gran. La seva síntesi de la teologia amb els fonaments filosòfics d’Aristòtil va significar la consolidació de la doctrina cristiana. És el patró dels estudiants i avui tancaven les aules per poder celebrar la festa amb tota solemnitat. També era invocat contra els perills i les temptacions del sexe; el reclamaven especialment els seminaristes per tal que els deslliuràs de la luxúria.

Sant Pere Nolasc (29)

Pere Nolasc era mercader a Barcelona. El 1203 iniciava a València una obra de redempció de captius: amb el seu patrimoni organitzava expedicions per negociar l’alliberament de cristians presoners dels musulmans. En aquell temps eren molts els cristians que eren capturats i venuts com a esclaus pels musulmans, com a resultat de la pirateria i les incursions de pirates als pobles costaners; habitualment, els presoners eren duits al nord d’Àfrica, on eren venuts com esclaus o esperaven el pagament d’un rescat. Quan se’ls va acabar els doblers formaren grups per recaptar l’almoina per als captius. La nit de l’1 al 2 d’agost de 1218 se li va aparèixer la Verge i li va demanar que fundàs una orde que es dedicàs a la redempció de captius. Juntament amb sant Ramon de Penyafort, creà l’Orde de Nostra Senyora de la Mercè el 10 d’agost de 1218, amb el consentiment del rei Jaume I. Els mercedaris pronunciaven quatre vots: pobresa, castedat, obediència i un quart pel qual havien «d’estar disposats a lliurar-se com a ostatges si aquest fos l’únic mitjà de complir la seva promesa». Pere Nolasc va ser canonitzat el 1628.

