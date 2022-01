Més per Llucmajor ha denunciado que el Ayuntamiento «incumple la Ley de Haciendas Locales» porque «recauda 1,4 millones de euros más de lo que cuesta el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos», cuando la citada ley especifica que la recaudación no puede superar el coste real del servicio. Més lamenta que la cantidad recaudada no se usa para compensar a los ciudadanos.