Sant Antoni 2022: Historias pedagógicas para inculcar tradición

Inculcar las tradiciones de un pueblo a través de un cuento es lo que persiguen publicaciones como N’Espira i en Caliu volen ballar amb els dimonis, una creación de Montse Mulet y Maria Magdalena Serra Peña ilustrada por Alex Fito. Mulet, de la escoleta Confits de sa Pobla, revela que intenta que transmitir «las tradiciones y las raíces del pueblo para que los niñas y niños desde pequeños y desde una parte pedagógica crezcan sabiendo de dónde son». «Empecé a escribir este cuento para plasmar el sentiment pobler en una historia», desvela. «Con la pandemia, muchos están en cuarentena y es una forma de que las familias les lean el cuento y así conozcan la celebración de Sant Antoni y el sentimiento que conlleva para una persona poblera. Vivimos la fiesta de primera mano más que nadie. Era una manera de llegar a las familias y quería, con el tema pandemia, inventar un cuento para el pueblo. «Gracias al ayuntamiento de sa Pobla lo hemos podido hacer realidad», agradece Mulet.

El cuento relata que un dimonió y una dimoniona quieren bailar con los dimonis de verdad y no lo pueden hacer porque no tienen la forca. Para poder lograrla deben ir al museo, donde hay una ximbomba mágica que les desvelará qué pueden hacer para lograr su objetivo si saben hacerla sonar. Cuando entran en la escuela de música para sonar la ximbomba, oyen una voz, que es la de la desaparecida cantadora de sa Pobla Madò Buades que les dice «si no pronunciáis las palabras mágicas, no sonará». La clave es entonar una canción de Sant Antoni, así se enciende la ximbomba mágica que les proporciona la lista de lo qué deben hacer para conseguir la apreciada forca y así lograr bailar con los dimonis.