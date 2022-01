Sóller pide más personal para acabar con el colapso de los centros de salud

La variante ómicron que ya representa el 84,3 % de los casos de covid que se registran en la isla han saturado los centros de salud, algo que no ha pasado desapercibido en Sóller donde su alcalde, Carlos Simarro, ha exigido al Govern más medios humanos para hacer frente a la avalancha de pacientes.

Carlos Simarro acusó al Govern de “abandonar a su suerte” a los centro de salud “donde sus profesionales tienen que hacer frente a la pandemia sin medios y totalmente colapsados”. El alcalde de Sóller explicó que “en Sóller y otros municipios se repite la misma escena, con los centros saturados y el personal colapsado porque el Govern no ha sabido reaccionar a tiempo”. Además, agregó que esta situación “ha dejado de lado a los otros pacientes que no son de coronavirus”, en tanto que “literalmente lo tienen imposible para que les descuelguen el teléfono o puedan concertar una cita con su médico de familia”.

El primer edil de Sóller apunta que la situación “se debe a la improvisación del Govern”, ya que “desde hace tiempo se deberían haber creado centros especializados en covid para que los PAC pudieran continuar con su actividad normal”. Además recordó que “los ayuntamientos, como el de Sóller, han colaborado con los centros sanitarios en todo aquello que nos han pedido”, aunque “la mala gestión sanitaria de la Conselleria haya llevado estos puntos de primera atención al total colapso sin que hayan puesto solución”.

Carlos Simarro manifestó su malestar con el departamento de Salud, porque “los municipios no pueden estar más tiempo con su PAC colapsado”, ya que “mucha gente se queda sin atención médica por el hecho de que estos puntos no han sido reforzados”. El alcalde aseguró que el ayuntamiento recibe “numerosas quejas” por el funcionamiento deficitario “de un problema que no tienen la culpa los profesionales sanitarios, sino sus gestores políticos”. Exigió “más personal” para acabar con lo que calificó de “colapso sanitario” propiciado por la “inoperancia política” del Govern.