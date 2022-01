No vagi per dit | De un «escándalo» a una ayuda social

La portavoz del PP en Sant Llorenç, Manuel Meseguer, ha puesto el grito en el cielo porque, según denuncia, el Ayuntamiento obliga a trabajar sin contrato a mujeres beneficiarias de prestaciones municipales. «Exigimos explicaciones porque podemos estar ante un escándalo sin precedentes al no saber si solo es a mujeres a las que hacen limpiar y a los hombres, no». Pues bien, este supuesto «escándalo», aclaró el alcalde Pep Jaume y no Pere Jaume como reza la nota del PP, se trata de la iniciativa Fent Comunitat, se trata de un programa social que concluyó el 31 de diciembre que consistía en una prestación de 600 euros por realizar diferentes trabajos, por ejemplo, de desinfección en edificios municipales. «Era gente que no era usuaria habitual de los servicios sociales pero que por el tema de la covid necesitaba una ayuda. Voluntariamente accedieron a realizar estas tareas. Los usuarios del programa han quedado muy contentos, hacían un curso de formación, muchos nos han pedido poder reenganchar porque el programa duraba dos meses», desgrana el primer edil que remarca que se ha hecho sin contrato porque era un tema de ayudas sociales. De todas formas, esta iniciativa no es algo nuevo ya que se ha hecho en municipios como Artà, Capdepera o Son Servera.

Son Servera | Un estuche de educación sexual

El Ayuntamiento de Son Servera ha creado un estuche de educación sexual para los jóvenes del municipio con el lema Estima qui vulguis sense etiquetes. El estuche, que se puede recoger en el Centre Jove, busca promover relaciones «seguras y libres».