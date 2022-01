Querida. Al parecer en política hay profesionales para todo. Incluso para vender humo, como ocurre en Deià, donde el Ayuntamiento ha puesto en marcha una iniciativa que, pese a tener buen fin, no es más que una apuesta un tanto ficticia que dudo mucho tenga repercusión práctica alguna. No creo que llegue a buen puerto que el Consistorio pretenda alquilar casas a un máximo de 900 euros para subarrendarlas a un precio más bajo. Dudo que eso sea así porque no creo que un propietario que tenga casa en Deià que puede alquilarla por varios miles de euros lo haga al precio que ha estipulado su alcalde. En fin, el tiempo dirá si Lluís Apesteguia acertó o nos vendió poco más que humo en su campaña de darnos buenos titulares, alguno que otro que no va más allá que eso. Lo que realmente me llama la atención es El Pi, ese partido que se ha convertido en el palmero del alcalde pese a estar en la oposición y que le vota todo a favor. O bien Apesteguia es el crack de la política que todos necesitamos o los regionalistas han perdido todo interés en ser alternativa de nada. ¡Desde Sóller con amor!

Desfent | Iniciativas que favorecen a los residentes

Querido, pese a que nos prometió un vermut que nunca ha llegado, Lluís Apesteguia vuelve a protagonizar nuestro intercambio epistolar y no puedo hacer otra cosa que aplaudir la iniciativa de alquilar casas para arrendarlas a precios asequibles y así intentar dar una solución al grave problema de acceso de vivienda. Puedes verlo como que nos venden humo, yo lo veo como un político que tiene las ideas claras y que intenta dar solución a problemas que tienen sus conciudadanos. La gente de Deià, especialmente los jóvenes, también tiene derecho a vivir en su pueblo, por eso, ojalá más autoridades siguieran los pasos de la corporación deianeca. Puede que sea más ingenua que tú políticamente hablando pero donde tú ves que El Pi le vota todo a favor, yo veo voluntad de aprobar iniciativas que favorezcan a los residentes del pueblo y, eso, en municipios pequeños no es tan difícil. Tal vez sea que esté harta del espectáculo que nos ofrecen diariamente nuestros políticos a golpe de titulares o de tweet, así que cuando veo que hay consenso, ya tienen mi respeto garantizado.