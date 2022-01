Sencelles y Biniali advierten: «No toleramos la violencia machista»

Sencelles y Biniali «no toleran la violencia machista». Así lo advierten desde ayer varios rótulos a la entrada de ambas localidades. Un aviso que ha lanzado el Movimiento Feminista senceller, con el respaldo del Consistorio, para visibilizar la violencia que se ejerce sobre las mujeres y concienciar a la sociedad de que esta lacra social persiste.

«Que no nos engañen, el patriarcado continúa en nuestro día a día. Aunque nos vendan que estamos alcanzando la igualdad, no es real. ¿Con qué países nos están comparando?». Son palabras de Romina Pagnotta, miembro de la entidad feminista de Sencelles y una de las participantes que ayer colocó los cinco carteles en las entradas de ambos pueblos para visibilizar la violencia machista y concienciar sobre ella. En su caso, lleva desde que tiene uso de razón luchando por esta causa: «Y es fundamental que creemos una red y nos apoyemos los unos a los otros». De ahí surgió hace seis meses la idea de poner en marcha esta iniciativa, que no será la última, advirtió Pagnotta. «Es solo el primer paso. Continuaremos organizando protestas los domingos cada vez que muera una mujer a manos de su pareja o expareja («que es cada semana» -puntualizó), seguiremos con las performance y ya estamos preparando un acto para el 8M», desgranó.

Y es que el objetivo de este movimiento feminista es incluir a todas las mujeres del pueblo en este proyecto. «Hay que concienciar a toda la población, tanto a personas mayores como a jóvenes, de esta lacra y cambiar poco a poco estos hábitos machistas», subrayó Pagnotta, poniendo el foco, por ejemplo, en el uso del lenguaje. Esta sencellera recordó, además, el papel de las mujeres que han sido silenciadas o invisibilizadas a lo largo de la historia y en nuestro día a día por la influencia del patriarcado, por lo que reivindicó que es el momento de darles su lugar.

Para Pagnotta, también es importante la implicación de las administraciones públicas: «Juegan un papel fundamental y deben trabajar la perspectiva de género desde sus carteras». Precisamente durante la lectura del manifiesto, el movimiento feminista agradeció la colaboración del Consistorio en esta iniciativa, aunque reclamó más acciones de sensibilización.

Por su parte, el alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd, recogió el guante y aseguró que «es evidente que éste es un problema muy serio que tenemos como sociedad», por lo que «desde las instituciones debemos hacer todo lo posible para aportar los recursos necesarios para frenar estos comportamientos violentos». Según el primer edil, actos como el celebrado ayer contribuyen a hacer pedagogía y visibilizar una lacra social «que debe erradicarse».

Cabe destacar que también asistieron la directora del Institut de la Dona, Maria Duran i Febrer; la directora insular de Igualdad y Diversidad del Consell de Mallorca, Rosa Cursach; además de otras autoridades municipales.