Sóller se queda sin reformar el mercado y su plaza ante la falta de financiación

Sóller se quedará sin reforma del mercado municipal y la adyacente Plaça del Mercat, en tanto que la propuesta ha sido excluida de las ayudas europeas a las que había concurrido el Ayuntamiento.

Así lo reconoció a este diario el alcalde de Sóller, Carlos Simarro, que explicó que días atrás recibió una notificación en la que se le comunicaba que la petición de ayuda había sido rechazada. El consistorio de Sóller había presentado un proyecto valorado en 2,3 millones de euros con el que preveía modernizar completamente el edificio que alberga el mercado municipal y reurbanizar su entorno más inmediato semipeatonalizando la plaza que tiene a su lado.

Simarro manifestó su «decepción» con el Consell de Mallorca, la entidad que administra los fondos europeos Next Generation en la isla, porque «al parecer no llegarán ayudas a Sóller». El alcalde recordó que recientemente esta institución insular también le tumbó el proyecto para llevar a cabo la remodelación integral de la plaza de España, un lugar del que recordó «es la puerta de entrada en Sóller para más de un millón de personas que se apean cada año del tren de Sóller».

Del mercado, el primer edil destacó que el proyecto «pretendía potenciar el comercio local, mejorar el entorno urbano, renovar un edificio emblemático y suprimir las barreras arquitectónicas», cosa que «al final queda en vía muerta».

Futuro incierto

Carlos Simarro no dejó claro qué hará a partir de ahora el ayuntamiento de Sóller con el mercado municipal. El alcalde aseguró que el municipio no tiene «capacidad» económica para llevar a cabo una reforma de esta envergadura y lamentó, una vez más, que «los fondos europeos no llegan a la hora de la realidad porque al parecer proyectos que realmente son necesarios no interesan». Simarro aseguró que «quien gestiona estos recursos debería replantearse cómo lo hace».