Manacor municipaliza el servicio de grúa para ahorrarse más de 40.000 euros al año

El ayuntamiento de Manacor no quiere seguir pagando por un servicio que podría realizar él mismo. Hace unos años que el problema de los coches abandonados o mal estacionados en toda la ciudad, supone un gran dolor de cabeza para el consistorio. Y no sólo por la mala imagen social que esto pueda dar, sino también por el enorme coste económico que anualmente debe asumir en forma de facturas (muchas veces extrajudiciales) para que una empresa privada los retire. Es por eso que ha decidido comprar su propio vehículo, «porque sale a cuenta y para no seguir externalizando el servicio», explica el delegado político de la Policía Local, Joan Gaià.

