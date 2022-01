Fent i desfent | Reyes Magos y deseos para el 2022

Querida. Todavía retruenan en mi cabeza los ecos de la última cogorza con motivo del fin de año. Estoy ya a la altura de mi amiga Francina. Lástima que estés tan lejos y no podamos departir sobre los temas más profundos que ha dado de sí la Part Forana en la última semana, como que Manacor estrena su primera fuente pública de agua potable. Vaya filón. Suerte que en Sóller les llevamos algo de ventaja en eso. Debe ser en lo único que nos diferenciamos con el resto de la isla, porque aquí nos sobra tanta agua como políticos que, por ser finos, diremos que son poco eficaces. Por cierto, a lo que importa. Este jueves llegan los Reyes Magos. Además de pedir salud, algún eurito y que los políticos de turno dejen de pensar con el ombligo, deseo que mi lista de peticiones se haga realidad al menos en una pequeña parte. Me conformo que sea testimonial. Recuerda que te tengo el barral de aceite y el cesto de naranjas a punto para llevarte. Ahhh, y se me olvidaba, junto a la nevera te dejé unos papeles. No pido que te los leas, solo basta que los firmes para que nuestro amado divorcio se haga realidad. ¡Desde Sóller con amor!

Desfent | Una pandemia retransmitida en directo

Cariño, papeles firmados y me quedo tu boli de recuerdo. A partir de aquí, me has dejado tan noqueada con tu regalito de año nuevo que me marcho de vacaciones. Cuelgo el cartel de «no hi som». Mira que me avisabas pero preocupada, lo que se dice preocupada no estoy más que nada que te conozco y esta escena solo es para lograr un buen regalo de Reyes así que sé que amb dues moixonies, que te coja las llamadas a la primera, un buen coñac y un nuevo outfit te volveré a conquistar y el próximo domingo ya habrás roto los papeles. Eso sí, por si acaso no funciona, mándame las naranjas que la vitamina C es muy buena para la salud. Y hablando de salud, la pura realidad es que estoy completamente saturada. Llevamos dos años con una pandemia retransmitida en directo día tras día. Mi deseo para este 2022 no es más que aprender a convivir con el virus porque, de momento, llevamos dos años que nos ha ganado por goleada. La próxima Navidad, querido, en el Caribe. Por si los Reyes me traen carbón, he sido prevenida y he hecho acopio de golosinas para poner un toque de dulzor a este 2022 porque menudo 2020 y 2021 que llevamos. ¡Desde Manacor con amor!