Reviure Tofla quiere despedir 2021 con una caminada reivindicativa al coll de Tofla y cases de Can Jeroni Vell, una protesta que tiene como objetivo reivindicar la protección de la cantera de Can Negret. «El último día del año del décimo aniversario de la declaración de la Serra de Tramuntana como patrimonio mundial per la UNESCO reclamamos la inclusión de Tofla en la Serra y su protección», reclama Reviure Tofla que convoca a los participantes este viernes a las 10 horas en la Avinguda del Cocó, en Lloseta. «Ven a conocer el antiguo predio de Tofla y la serralada de Bellveure para descubrir la herida de la cantera de Can Negret», reclama la entidad que avisa que el recorrido tiene una duración de una hora.