Las peores previsiones se han cumplido en algunos de los municipios más ‘antonians’ de Mallorca. Pollença ha decidido que no volverá a celebrar este año la fiesta del Pi de Sant Antoni debido a la delicada situación de la pandemia sanitaria, con una sexta ola que avanza de forma imparable y multiplica cada día el número de contagios registrados de covid 19.

Ante este panorama, la comisión de fiestas del ayuntamiento de Pollença y todos los partidos políticos con representación municipal decidieron por unanimidad en una reunión celebrada el lunes suspender la fiesta del Pi de Sant Antoni porque la actual situación sanitaria «impide» celebrar esta tradición «con responsabilidad».

No obstante, el municipio ‘pollencí’ no se resigna a perder nuevamente todos los actos vinculados a la fiesta de Sant Antoni, por lo que en principio, si la situación no empeora de forma exponencial en las próximas semanas, hay previsión de mantener los ‘foguerons’ que se encienden en la ‘revetlla’ del santo y las ‘Beneïdes’, además de los actos culturales incluidos en el programa festivo.

La decisión del ayuntamiento de Pollença no ha cogido por sorpresa a nadie en el municipio del Nord. Son muchos los ciudadanos que entienden la situación, así como los partidos políticos, que votaron a favor de la suspensión. El alcalde Tomeu Cifre ya había avanzado la pasada semana que veía casi imposible la celebración de la fiesta del Pi de Sant Antoni ante la dificultad de limitarla, ya que es una tradición que arrastra a miles de personas durante toda la jornada desde la finca de Ternelles hasta la Plaça Vella. «Es un polvorín desde el punto de vista sanitario», señaló Cifre.

El resto de municipios que más viven la fiesta de Sant Antoni siguen a la espera de las instrucciones del Govern para adoptar sus propias decisiones sobre sus programas festivos. Actualmente, la situación no es nada optimista y más teniendo en cuenta que todas las previsiones apuntan a un aumento considerable de contagios de la variante ómicron en las próximas semanas, con picos que podrían alcanzar de lleno a las fiestas de Sant Antoni.