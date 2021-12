La ilusión sobrevuela el cielo del Llevant

Papa Noel ha encontrado en la Escola de Vol Llevant Mallorca Paramotor unos aliados perfectos para, en estos días previos a Noche Buena, contagiar ilusión desde el cielo. Marcos Forján lidera el equipo multidisciplinar formado por una decena de personas que suman cinco Navidades siendo auténticos cómplices de Santa y contribuir a alimentar la magia de pequeños y no tan pequeños iluminando con su trineo y sus cuatro renos los cielos mallorquines.

De todas formas, Papa Noel no solo necesita a este grupo como aliados también debe tener la complicidad meteorológica. Por ello, Marcos Forján y su equipo han tenido que adelantar su vuelo y este martes por la tarde se ha subido a pilotar el trineo que ha sobrevolado los cielos de Capdepera, Cala Rajada, Artà y Son Servera ya que el parte meteorológico era idóneo para el vuelo en parapente.

«Hemos optado por adelantar la salida para que los niños y niñas puedan disfrutar de este esperado vuelo», admite Forján que describe ilusionado la felicidad que ha repartido desde el aire entre los más pequeños de la comarca del Llevant. Todos los astros se han alineado y la meteorología ha dado una tregua, así los cuatro renos y el trineo has despegado este martes del Camp de vol Paramotor Capdepera cuando faltaban quince minutos para las cinco y han sobrevolado la zona hasta que ha caído el sol.

Forján detalla que este año querían llevar su trineo y sus renos a nuevos municipios, algo que no ha sido viable porque «la meteorología no ha dado tregua ya que las condiciones para volar en paramotor son muy precisas. Se requiere muy poco viento y si le sumas que llevas un trineo, cuatro renos y baterías, la cosa se complica y es mucho más difícil». «Es complicado de pilotar y no podemos forzar», puntualiza.

Gran motivación

El primer vuelo colaborativo con Papa Noel llegó hace cinco años en Capdepera y cada año ha ido evolucionando hasta ahora que lucen un trineo y unos renos "fantásticos". También han ido ampliando sus rutas. «Poder hacer este regalo a los niños y niñas es la gran motivación», confiesa Forján que está rodeado de un gran equipo formado por unas diez personas que controla en todo momento que el vuelo salga a la perfección.