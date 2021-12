Fent i Desfent: La tala de árboles en Porto Cristo

Querida. Para ser la última entrega de nuestro folletín semanal de antes de Navidad te has cubierto de gloria con el tema que me has impuesto. Sí, señores, es la cacique de la sección. Hubiera preferido disertar sobre la lista de regalos que me harás llegar so pena de que tengas que dormir en el sofá durante una buena temporada. En fin. Al parecer los socialistas manacorins le han cogido el gusto a la motosierra echando abajo los árboles que les estorban. Que sepan los vecinos de ahí que tendrán leña para la fogata de Sant Antoni. La cosa tiene su jugo si tenemos en cuenta que los mismos socialistas que talan árboles en un sitio se dedican a poner contadores de nuevos árboles en otro. Como ocurre en Palma gracias al inefable José Hila. En otros ambientes los árboles caen por sí solos y no necesitan a los socialistas para derribarlos. Me refiero a los de El Pi, que estos días se están fagocitando a ellos mismos hasta el punto que el pino que representa este partido se va a caer solo sin necesidad de sierras. En fin. ¡Feliz Navidad, cariño!

Desfent: Hace falta un poco de la filosofía de Hila

Manda narices que me llames cacique a las puertas de Navidad, ya es que me da completamente igual lo que me digas porque puedes pasar de un insulto a un halago en cuestión de segundos. Así que ya me hago la idea de dormir en el sofá porque regalos, lo que son regalos no esperes gran cosa porque me he vuelto ahorradora de golpe y porrazo. La verdad, querido, es que ya nos parecemos un poco al pacto de Manacor, que se clavan hachazos por la espalda pero no piensan romper. No estaría nada mal que los socialistas que comandan el litoral manacorí aprendieran un poco de la filosofía de Hila, su contador de árboles y su recién Mesa del árbol, más que nada para contentar a sus socios de MÉS Esquerra que se rompen los cuernos para hacer de Manacor un municipio más verde y ya suman dos Navidades con un susto de muerte al ver árboles talados en las zonas costeras. Es evidente que la seguridad es lo primero pero tampoco cuesta nada ser cuidadosos en la forma de informar al vecindario. Bon Nadal, perla!