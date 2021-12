«En sentido general, las primeras sensaciones son buenas. El proyecto en sí es muy continuista». Son palabras de Miquel Àngel Lobo, portavoz de la plataforma Salvem Portocolom, tras conocer el proyecto de rehabilitación de las barraques de Portocolom que el lunes Ports IB presentó tanto al Ayuntamiento como a las entidades sociales. «El equipo redactor ha hecho un trabajo muy preciso. Creo que la imagen en sí se recuperará de una manera muy fiel a lo que era», celebra Lobo que apunta que «la recuperación de la imagen de Portocolom es positiva a nivel histórico porque sin esta fachada no lo reconoceríamos».

De todas formas, avanza que la plataforma presentará alegaciones. En concreto, especifica, «hay un punto de la reforma, en Can Massutí, bajando de Els Tamarells que se recupera una zona de paso que antiguamente propuso Jaume Matas pero que afortunadamente no se hizo nada y eso condenaría dos barracas y daría un paso donde hoy en día no está. Aquí sí que alegaremos porque es un lugar que hace 20 años hubo un consenso de todas las asociaciones y partidos políticos de dejarlo como está ahora. Alegaremos porque consideramos que no es necesario», argumenta Lobo.

Otra de sus preocupaciones es que no hay un estudio de dinámicas del litoral, pero, puntualiza, «han dicho que lo encargarán ahora». Se trata de un estudio de las dinámicas del oleaje. «Hemos visto cómo en los últimos años en Portocolom los temporales cada vez son más virulentos, que si se junta con el cambio climático, la subida del nivel del mar y el drenaje que se hizo en 2005 han hecho que las olas peguen con más fuerza». «Sin un estudio que te asegure que estas barracas no volverán a estar afectadas como lo están ahora, creemos que es una inversión un poco arriesgada. Pero han dicho que lo harán ahora», detalla Lobo, que mirando al futuro muestra su preocupación por el uso de las barraques. «Es una inversión muy elevada y creemos que cuando vuelva a salir la concesión de las barracas, la inversión se recuperará a través de la concesionaria. Según el precio, cambiará totalmente el uso social. Afortunadamente en Portocolom tenemos muchas barcas tradicionales que necesitan estar en el mar y requieren amarres seguros. Confiamos en que la Administración lo tenga presente y la concesión vaya ligada a la conservación de una barca», reclama.

Por su parte, el alcalde Jaume Monserrat asegura que el proyecto está en una fase inicial y que requiere un estudio más detallado pero avanza que el Ayuntamiento se implicará para que esta inversión de nueve millones salga adelante.