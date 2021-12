El comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha anunciado este miércoles que ha decidido suspender las jornadas de huelga de los próximos días 24 y 31 de diciembre por la noche como un gesto de buena voluntad que permitirá «realizar servicios nocturnos extraordinarios» con motivo de las celebraciones de Nochebuena y Nochevieja y para «eliminar riesgos a la población joven que elija el tren para la fiesta nocturna».

La decisión de los trabajadores del ferrocarril también supone un toque de atención al Govern en el sentido de aportar «responsabilidad y actitud negociadora» que el ejecutivo «no tiene». El comité recuerda que «siempre está abierto a negociar» y que para ello ya ha «disminuido y alejado las jornadas de paro de las horas punta».

En una nota difundida hoy, la plantilla realiza un «enésimo llamamiento» a los representantes del Govern para que «afronten el conflicto» desde un punto de vista «constructivo» y lamenta que la conselleria de Movilidad «suma dos semanas sin mantener contacto alguno» con los trabajadores, que mantienen la convocatoria de huelga para determinados días del presente mes de diciembre, si bien no realizarán parones parciales durante los citados días señalados de las fiestas navideñas.

El comité denuncia que durante estas dos semanas en las que no se han producido reuniones con el Govern, el ejecutivo «ha mostrado que poco le importan las reivindicaciones de los trabajadores y de los usuarios», además de «otras peticiones que emanan desde sectores sociales demandando una postura clara a favor del ferrocarril público». La plantilla lamenta que desde la Conselleria no se ha producido «ni un solo gesto» para paliar las consecuencias que las jornadas de paro tienen sobre el servicio ferroviario y los usuarios.

«Solo tienen un rumbo fijo: la oscuridad, la mentira y la ocultación del proyecto», denuncia el comité en relación a la posible «privatización» de servicios ferroviarios con los fondos públicos europeos. «Este Govern no actúa, no dialoga y no le importa el problema crónico del tren de Mallorca», señalan, citando la falta de personal como uno de los problemas más graves del servicio.