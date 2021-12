Lletra menuda | Árboles fuera de Hábitat natural

Cada cosa, incluidos los seres vivos, debe estar en su lugar apropiado. De lo contrario, se produce el desequilibrio y las molestias de disgusto desigual. En los últimos tiempos, en Mallorca, este fenómeno está protagonizado por los pinos. Es la rémora de un pasado estético de urbanismo sin apenas previsión que no supo medir las consecuencias de una frondosidad vegetal de raíces invasoras. Son los pinos que ahora, en las calles, presentan una procesionaria peculiar que se manifiesta en la pugna política y el descontento vecinal. Ocurrió en la plaza de Selva, en s’Illot y ahora en Porto Cristo. Volverá a ocurrir porque los pinos son unos árboles que se desequilibran con su habitual crecimiento desmesurado y alteran a la vez el piso de las calles. Son estéticamente agradables, dan buena sombra, pero la hojarasca y la plaga, ya natural, de la procesionaria, no son sus principales problemas.

En consecuencia, deberemos abogar por una adecuación conveniente y compatible del arbolado necesario en nuestras calles, para que todo pueda ser un poco más natural, las generaciones futuras se eviten talas polémicas y los ayuntamientos puedan perder esa costosa afición de remodelar calles y plazas con mayor frecuencia de la que aconseja el desgaste. En política, por cierto, tampoco resulta demasiado aconsejable hacer leña del árbol caído, sobre todo cuando con ella no se pueden alimentar las brasas de la utilidad. Lo decimos a cuenta del numerito montado por AIPC con pinos de plantel en el pleno. Dada su tendencia a la exclusividad porteña, se les puede reprochar que en su día no controlaran adecuadamente los pinos o que no presenten catálogo de arbolado alternativo. Los pinos, por sí mismos, ya producen suficiente escozor de plagas molestas. No hace falta sumarles los de la política mal entendida.