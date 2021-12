Fent i desfent | Abandono institucional en el yacimiento arqueológico de Almallutx

Querida. Esta semana María Elena Vallés ha publicado en primicia en este periódico el abandono institucional que sufre el yacimiento islámico de Almallutx. Nada nuevo en el horizonte porque las autoridades, pasadas y presentes, reniegan de invertir un solo euro público a preservar nuestro pasado. Seguro que alguno de ellos pensará que «no es nuestro pasado», aunque por muy islámico que sea, lo es. Para los grandes defensores de las esencias catalano-mallorquinas la historia de estas islas comenzó en 1229 con la llegada de Jaume I el Conqueridor que, con su genocidio, acabó con los pobladores y el patrimonio islámico que hasta ese momento predominaba en la isla. Por consiguiente, nada me viene de nuevo de algunos gobernantes, que no tienen reparos en dilapidar recursos públicos en proyectos e iniciativas que para un servidor son una burla para el sufrido contribuyente. Como ejemplos, el contador de árboles de Cort o la creación del cuerpo de agentes de conciliación que promueve el Govern. Para nuestra historia, ni un duro. ¡Desde Sóller con amor!

Dinero hay para los caprichos de los políticos, por Rosa Ferriol

Cariño. Es una pena que nuestro patrimonio se hunda sin que los gobernantes de turno hagan nada para al menos preservarlo y poderlo mostrar a nuestros hijos. Y sí, nunca mejor dicho, se hunde porque no podemos obviar que el yacimiento de Almallutx se encuentra ahora mismo bajo las aguas del embalse del Gorg Blau, por lo cual su conservación debería ser primordial. Pero este no es un caso aislado. Tenemos el ejemplo del Castell de Alaró y otros tantos puntos de interés cultural e histórico que se encuentran al borde de la ruina o su desaparición. Es obligación de las autoridades trabajar para conservar nuestro patrimonio, todo, incluido un yacimiento como el situado bajo las aguas de un embalse que, por sus condiciones, debería ser una prioridad. Dinero hay porque los políticos siempre encuentran para sus quimeras y caprichos, por lo que hay que dar un toque de atención como el que ha hecho el ICOMOS estos días a través de las páginas de este periódico. Y por cierto, chavalín, que sea la última vez que te despidas de otra diciéndole eso de «cariño», porque de lo contrario me vas a oír. ¡Desde Sineu con amor!