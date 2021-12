Lletra menuda | Las uvas ceden la suerte al virus

Las ganas de fiesta y diversión son inagotables, sobre todo en esta época del año, pero aquí, ahora mismo, sigue estando muy claro que no puede haber más norma ni criterio que la impuesta por la última variante de la covid-19. Aún con el auxilio y la amortiguación de las vacunas, todo lo demás es insensatez condimentada con irresponsabilidad. La fiesta es necesaria y las conmemoraciones convenientes, pero ambas cosas dejan de ser imprescindibles cuando hay motivos de fuerza mayor. Ahora el imperativo de los comportamientos individuales y colectivos viene marcado por un virus deslizante con alta capacidad de mutación. En estas condiciones conviene hablar del ómicron respetable antes que de las uvas de la buena suerte en el tránsito entre 2021 y 2022. Hay que brindar con el cava del comportamiento responsable porque no se conoce mejor fortuna que la de la salud que permite entregarse a la normalidad. Ahora mismo, la rutina requiere esfuerzo, espera y paciencia. Así viene impuesto. Sin embargo, los ayuntamientos tienen casi mayor respeto a la clientela electoral que al virus mutante y esperan hasta el último día a última hora para decidir qué hacer la noche de Año Nuevo. Quieren tener todas las posibilidades abiertas al mismo tiempo. Es un equilibrio muy complejo. Solo en los municipios de Llevant, esos que en los últimos tiempos han estado castigados por desgracias variadas, se observa una renuncia preventiva y consecuente frente a las grandes concentraciones en la noche de fin del año, los demás, ya verán o buscan alternativas de actos menores capaces de crear menos descontento. Conviene recordar que en días de fiesta gobernar sigue siendo decidir y que en ello va la posibilidad de renuncia y decepción. No hay mejor brújula que la del interés general.