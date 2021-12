Costumari popular | Que santa Llúcia et conservi la vista!

Santa Llúcia (13)

Fou una jove màrtir cristiana venerada com a santa per les esglésies catòlica i ortodoxa. És una de les set dones -a part de la Mare de Déu-, que es commemora pel nom a la missa canònica. Segons el primer calendari julià, aquesta és la nit més llarga de l’any, ja que coincideix amb el solstici d’hivern. És la patrona dels cecs i dels mals de vista (“Santa Llucieta,/ guardau-mos ets uis/ que, si mos dau fosques,/ vos farem embuis”) i de tots aquells oficis que requerien bona vista: modistes, cosidores, rellotgers, estudiants... La llegenda diu que no va voler abandonar la seva fe i adorar els déus pagans. Fou sotmesa a diverses tortures, incloent-hi l’extracció dels ulls (tot i que segons la llegenda va continuar veient-hi) fins que finalment fou decapitada. Les “pedres de santa Llúcia”, o “els ulls”, o les “pedres de la virtut”, tenen forma plana, una cara rugosa i l’altra llisa, i recorda un ull màgic; si es posa damunt la pipella de l’ull n’alleugereix el mal; a Menorca les pedres de la virtut s’han de regalar i la persona que les rep, si les du damunt, tendrà bona sort. Avui feien festa les nines que anaven a costura; i també hi ha la creença que els dotze dies que transcorren entre santa Llúcia i Nadal representen els mesos de l’any: el temps atmosfèric de cada un d’aquests dies ens indica el temps que farà durant el mes corresponent de l’any que ha de començar; són els comptes de Salomó. Tant a l’església de la Mercè com a la de Santa Eulàlia hi ha capelles dedicades a la santa.

Nostra Senyora de l’Esperança (18)

Arriba després del tercer diumenge d’Advent. Maria espera el seu part imminent. La Mare de Déu té un extens culte a tot el món catòlic i també a totes les Illes Balears: des de sempre se n’ha tengut veneració. És per això que, la Mare de Déu, sota qualsevol de les moltes advocacions, és la patrona de la majoria dels nostres pobles. A Santa Ponça trobam la parròquia de Nostra Senyora de l’Esperança; hi ha processons i té confraries al seu nom; i també carrers dedicats i goigs; i a Palma, un centre educatiu concertat també du el seu nom. És la patrona de Capdepera, on se celebra el Sermó de la Boira i la processó al Castell. Amb aquesta festa es commemora l’advocació de la Mare de Déu de l’Esperança. Des d’avui al dia de Nadal, les funcions dels vespres es cantaven antífones que començaven amb els mots “Oh Virgo Virginum”, els quals la gent anomenava de la “O” per mor de començar sempre amb aquesta exclamació. La tenien per patrona les dones que estaven embarassades, a la qual demanaven un part ràpid i poc dolorós. També la veneraven els corredors d’orella, precursors dels actuals agents de borsa, i els mestres daguers i ganiveters. Hi ha moltes oracions que demostren la veneració i la fe envers la Santa: “Verge Santíssima de l’Esperança,/ en Vós tenc fe i confiança;/ alcançau-me, si em convé,/ lo que en la nit de Nadal/ a les dotze en punt vos demanaré”.

La relació amb Mallorca

A Capdepera, els gabellins, demanaren la seva protecció davant els atacs dels pirates: una boira espessa va cobrir tota la costa i els salvà de l’atac. Per això, cada dia 18 de desembre duen en processó la Mare de Déu des de la Parròquia fins al Castell: “Com poble d’arrels fondes que agermanat avança / pujam amb fe i coratge la costa del Castell./ La nostra Mare ens obri dreceres d’esperança / quan pel camí dels avís ressona un cant novell”. A la basílica de Sant Francesc es venera una imatge moderna de Ntra. Senyora de l’Esperança. A l’església de Ntra. Senyora dels Desemparats es conserva l’antiga Verge de l’Esperança, venerada en el s. XV pel gremi dels Teixidors a l’església del Sant Esperit. El bisbat de Mallorca té la Confraria de la Mare de Déu de l’Esperança. Té carrers dedicats a Palma, Muro, Inca...

Dies previs al Nadal

Al llarg d’aquests dies que precedeixen Nadal s’inicien unes activitats i uns costums propis d’aquesta època de l’any. La gent s’envia felicitacions -ara gairebé totes “virtuals”- amb desitjos de pau i prosperitat; es fan els betlems i es guarneix l’arbre de Nadal; les pastisseries despatxen torrons i neules; es reparteixen estrenes i paneres; els carrers s’il·luminen; es munten fires amb objectes i menjars nadalencs; es canten nadales. És la joia que acompanya les festes que commemoren l’entrada de l’hivern, el natalici de Jesús, el canvi d’any, l’adoració dels Reis... Una mostra clara de l’origen solar de les festes nadalenques és la llum i el foc. Les grans il·luminacions dels carrers formen part d’un culte inconscient al sol, en un moment de l’any en el qual acaba la seva davallada i enceta el camí del seu apogeu. Antigament s’encenien foguerons la nit de Nadal i hi tiraven objectes -sobretot agrícoles-; s’hi ha volgut veure en aquest costum la liquidació d’un cicle agrari i el començament d’un altre, i el reconeixement de la seva relació amb la fi i l’inici del cicle solar.

Sabíeu que...?

La crema de carabassa és un bon sopar d'hivern. Per fer-ne, sofregiu la carabassa a trossos. Després bulliu-la amb poma, ceba o bé patata, i un all. Triturau-ho amb l'afegit d'un iogurt. Serviu-ho amb un raig d'oli i un polsim de nou moscada.

El card marià (Silybum marianum) és una planta desagradosa, per la seva aspror i les seves punxes. Viu als marges dels camps i camins. És curativa, i d'ella se'n treu la silimarina, una substància que desintoxica i regenera el fetge.

Quan neix Jesús, canta un gall i anuncia la bona nova al món. En un temps llunyà, la missa de Nadal començava a la mitjanit del dia 24 i acabava quan cantava el gall.

La ceba ja apareix als jeroglífics egipcis. Els israelites, amb molta gana, en el seu èxode d'Egipte cap a la terra promesa, somiaven amb les cebes d'Egipte. Uns quants anys després, els romans mataven la gana de les legions amb quilos i quilos de cebes.

Segons Confuci, hi ha tres maneres d'aprendre: per imitació (la més simple i natural), per reflexió (la més noble), i per experiència (la més amarga).

En alguns llocs les nines surten al carrer el dia de santa Llúcia per fer una capta. Són les “llucietes”, que recorden el gran predicament que santa Llúcia ha tengut a casa nostra. Curiosament, alguns països nòrdics fan festes similars, en honor de santa Llúcia, patrona de tot allò relacionat amb els ulls.

«No hi ha res més poderós que una idea a la qual li ha arribat el moment» (G.K. Chesterton).