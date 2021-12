Fent i desfent | Hallado en son coletes el pasillo donde podrían estar enterrados 39 republicanos

Querida. ¿Sabías que nuestra sección es una de las más leídas y que levanta alguna que otra ampolla como ocurrió la semana pasada? Quien tiene la cola de paja se la enciende solito, o solita. Dicho eso, vayamos al grano, a lo que importa. Se acerca la Navidad y deduzco que ya estás metida en prepararme el regalo que un día de estos me harás llegar. No seas tacaña y procura quedar bien porque de lo contrario te presentaré como presente navideño los papeles del divorcio. Y de lo que importa vayamos a lo que nos interesa. Que me perdone el lector, pero hay un tema que me está aburriendo, que es todo aquello concerniente al franquismo. Lo único que me suscitó atención fue la pelea de sacerdotes a cuenta del monumento a los Caídos de Son Servera pero por todo lo demás ya me está cansando. Si el interés que ponen los que nos gobiernan en sacar a relucir a Franco lo pusieran en tareas más productivas para el contribuyente que les paga su sueldazo, seguramente todos viviríamos algo mejor. Por favor, cambien de tema porque este disco ya está rayado. ¡Desde Sóller con amor!

Desfent | Se abren fosas para cerrar heridas

Cariño, me da miedo cuando eliges el tema de esta sección porque disparas la artillería y siempre hay alguien en tu Sóller natal que se siente herido aunque hables a nivel general. ¡Menudo poder tienes! En cuanto a tu regalo, debo decirte que tendrías que conformarte con el cariño que te ofrezco a diario, no me seas materialista que por eso ya estoy yo pero evidentemente, con tu amenaza, algo caerá, más que nada porque no tengo ganas de peleas, que es Navidad. Dicho eso, vayamos al grano. Sé perfectamente que los temas de memoria histórica te aborrecen pero a mí me apasionan. Cierto es que el lío de sotanas por la cruz de los caídos serverina nos tuvo de lo más entretenidos pero debes entender que los represaliados franquistas enterrados en las fosas tiene todo el derecho a recuperar la dignidad que les fue arrebatada y sus familiares, reparar el daño causado durante tantas décadas de silencio impuesto. Quédate con el «abrir para cerrar». Se abren fosas para sanar heridas que pese al paso del tiempo aún están más vivas que nunca y por salud democrática nos conviene curar. ¡Desde Manacor con amor!