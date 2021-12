Certificado Covid para comer

“¿Certificado Covid?” es la pregunta más repetida de este sábado en las entradas de bares y restaurantes de la isla. De hecho, la inmensa mayoría de los comensales ya iba preparado y antes de acceder al recinto, sacaba su dispositivo móvil para exhibir su pasaporte, un documento que acredita la pauta completa de vacunación y que desde este sábado es un requisito indispensable para acceder a bares y restaurantes de más de 50 personas. Si este viernes los restauradores aseguraban que no eran “policías” y se quejaban de la falta de información sobre cómo proceder, unas después de su entrada en vigor, los ánimos estaban más relajados, al menos, en uno de los restaurantes de la isla por excelencia. Así, Guillem Garí, de Es Cruce, ha admitido que se pensaba que habría muchos más problemas. “Esta mañana ha funcionado muy bien en la hora del berenar. Muchos ya entran con el móvil en la mano y te lo enseñan. Es verdad que ha habido algunas incidencias con personas mayores que no lo tenía claro ni sabían cómo descargarse el pasaporte covid en su dispositivo. Estoy muy contento de cómo ha funcionado. Nos hemos encontrado con personas que no se lo habían descargado, pero salían fuera y, una vez obtenido, volvían a entrar con el QR preparado. Creo que en dos días más, funcionará a la perfección. Esta mañana calculo que se han ido unos 25 clientes que no lo tenían preparado pero es un 2 o un 3% del total de comensales que han venido a berenar. En dos días, todos lo tendrán porque saben que sin el certificado no los dejamos pasar”, desgrana el dueño de Es Cruce.

Relacionadas Más de 300 antivacunas se concentran en Palma contra el pasaporte covid