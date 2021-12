Hallado en Son Coletes el pasillo donde podrían estar enterrados 39 republicanos

Son Coletes está a punto de ofrecer nuevas e importantes piezas para completar uno de los rompecabezas más complicados de aquellos días de agosto de 1936. Hace un año y medio que las excavaciones del cementerio municipal de Son Coletes empezaron a encontrar, exhumar e identificar cuerpos de represaliados republicanos asesinados ese verano. Una de las sorpresas de aquellas primeras semanas fue el descubrimiento de un esqueleto anónimo, sin más restos asociados que unos botones, unas botas… y una extraña moneda.

Retirada la tierra, vieron que era reluciente, algo dorada y con la hoz y el martillo comunistas: Cinco kopeks soviéticos, o sea, una división del rublo (cada cien kopeks hacen uno) que podría ser la prueba sobre la existencia, en la fosa manacorina, de un militar o miliciano ruso enrolado voluntariamente en la expedición republicana del Capitán Alberto Bayo, que desembarcó el 16 de agosto en distintos puntos de la costa de Llevant.

Ahora, en el mismo pasillo donde se descubrieron estos restos, el grupo de arqueólogos de ATICS y Aranzadi (ambas sociedades se encargan de las labores de investigación y estudio de posibles restos) han encontrado lo que podría ser la solución al enigma: once metros lineales donde están enterrados, muy probablemente, los 39 milicianos que el 31 de agosto de 1936 salieron en la foto de la plaza Sa Bassa de Manacor, justo antes de ser trasladados y ajusticiados en Son Coletes. Así lo cree el mayor investigador sobre la Guerra Civil en el municipio, Antoni Tugores. Ayer por la mañana, Xesc Busquets, responsable técnico de las excavaciones, confirmaba que se está trabajando en ello y que durante los próximos días podría haber noticias. Debajo de una lona azul para evitar que la lluvia prevista estos días complique los trabajos, ya hay movimiento. «No pueden estar a gran profundidad. Por el número que eran deben estar juntos y a dos palmos de la superficie», explican los expertos.

Asimismo, se puede asegurar (por pasaportes y otros documentos que se han ido descubriendo) que en Son Coletes murieron asesinados hombres de nacionalidad soviética procedentes del campo de concentración de Vista Alegre. Pero aquí Tugores hace un inciso: «Es probable que fueran capturados y trasladados al campo desde otros lugares de la isla» y no fueran necesariamente los que desembarcaron con Bayo. Una de las principales pistas para desentrañar qué sucedió esos días trágicos de agosto es la ya mencionada fotografía tomada seguramente por la expedición italiana venida con el Conde Rossi, el martes 31 de agosto de 1936 en la plaza de sa Bassa, en el centro de Manacor. En ella se puede ver una serie de hombres, algunos uniformados y otros no, colocados detrás de unas tablas donde se exponen objetos personales requisados. La foto está tomada frente al edificio de los que fueron Mobles Serra y que ahora es el restaurante Mig i Mig. Y, pese a que no salgan todos, se sabe por otras dos instantáneas del mismo momento (procedentes de archivos italianos), que se trata de las 39 personas capturadas por falangistas en el bar Can Noi de Portocristo, horas antes.

La imagen

A simple vista, apuntado en tinta negra, en la parte superior se puede leer escrito en italiano ‘Comunisti arrestati’ (Comunistas arrestados). Lo más importante es lo que no se ve. Marcado en lápiz hay cuatro anotaciones: en una se puede leer ‘Bulgaro’, en otro ‘Francesi’ (franceses) y en las dos restantes, arriba y abajo de dos de los presos desconocidos, pone ‘Russo’. ¿Cuál de las dos o tres personas indicadas en la fotografía de sa Bassa es nuestro posible miliciano ruso?; ¿por qué llevaba una moneda que no podía utilizar?; ¿cuál era su nombre?... «Eso sí que no podremos saberlo», lamenta Tugores, «porque no hay ningún registro de los milicianos embarcados».

