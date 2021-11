Sa Pobla decide definitivamente no celebrar el piromusical. Así se decidió en la segunda reunión sobre las próximas fiestas de Sant Antoni celebrada este lunes por la noche con diferentes entidades de la localidad. Evitar la aglomeración de gente en la Plaza Mayor para ver el espectáculo es el motivo por el que este año se ha optado por no realizar el piromusical. De todas formas, se dejó claro que no se descarta realizarlo en otras ediciones.

Así, los foguerons en la Plaza Mayor serán los protagonistas del Sant Antoni 2022 y se hace un llamado a la población a acudir a la cita con una ximbomba en mano. También se prevén foguerons en la Plaza Alexandre Ballester y en la Plazoleta de la Iglesia de Sant Antoni Abat. De esta manera, tanto el Consistorio como las entidades pobleres apuestan por volver a los orígenes de la fiesta. Cabe destacar que para los actos litúrgicos dedicados al santo se prevé un aforo limitado de 150 personas. La reunión terminó con estas conclusiones, teniendo en cuenta las posibles modificaciones que se puedan dar debido a la situación de pandemia que se está atravesando a nivel general. Por otra parte, la Obreria de Sant Antoni ya ha anunciado que se pueden proponer los candidatos para ser Clamater 2022, persona que al terminar Completes clama el Visca Sant Antoni.