Estel de Llevant presenta la línea de infusiones 'T'Estim'

Este miércoles se ha presentado en sociedad el proyecto “T’estim”, una línea de infusiones y tés ecológicos producidos entre Sa Vall de Nou y Son Talent, en Manacor, por pacientes de salud mental de la asociación Estel de Llevant. El acto, celebrado en los viveros que la asociación posee en Son Talent, ha contado con una nutrida presencia institucional: además de varios alcaldes y concejales de pueblos de la zona, como Miquel Oliver, alcalde de Manacor, o el recién investido en Sant Llorenç Pep Jaume, han acudido Fina Santiago, consellera de Asuntos Sociales, y Mae de la Concha, consellera de Agricultura y Pesca.

“Decía Màrius Serra que siempre hay un momento que da sentido a todos los demás”. Así ha empezado su parlamento Maria Nicolau, presidenta d’Estel de Llevant, visiblemente emocionada. “Pues este es ese momento para nosotros”. La asociación que preside cumplió en noviembre 25 años de actividad trabajando “con y para” las personas con problemas de salud mental en las zonas del Llevant y el Migjorn de Mallorca. El año pasado 259 personas participaron en sus programas y servicios, en los que trabajan más de 50 profesionales. “T’Estim” supone un nuevo hito en su camino de apoyo a las personas con problemas de salud mental y a sus familias.

El proyecto dio sus primeros pasos hace tres años. “Se nos planteaba la necesidad de crear puestos de trabajo que pudieran dar salida a los alumnos de la formación dual”, explica Guillem Febrer, gerente de la asociación. “A partir de aquí pensamos en la posibilidad de cultivar un producto cumpliendo todo el ciclo productivo, de tal manera que el resultado final tuviera valor añadido”. Las hierbas aromáticas se plantan en los viveros de Son Talent y luego crecen, de forma 100% ecológica y regadas por las aguas de la Font de Na Memòria, en la finca de Sa Vall, abandonada durante décadas y ahora plenamente recuperada gracias a esta iniciativa. Una vez cosechadas las plantas vuelven al vivero para el proceso de deshojado, secado y envasado, en el que en ningún momento se utiliza plástico alguno. El año pasado se alcanzó la cifra de 22000 planteles y cuatro toneladas de planta aromática fresca recogida. Los tés, que no pueden crecer en nuestras latitudes, se importan a través de un proveedor de tés ecológicos con un sello de calidad que garantiza un comercio sostenible y justo. Para la temporada 2021-2022 se prevé la producción de hasta 450000 unidades de tés e infusiones. En total participan 29 personas en formación dual y seis más que han encontrado aquí su lugar de trabajo.

María Navarro es una de estas seis personas. “Para mí poder trabajar aquí significa mucho”, ha declarado. “He encontrado mucho cariño y apoyo en los compañeros que padecen enfermedades mentales como yo. El trabajo es perfecto para mí, porque puedo ser yo misma, no me siento señalada ni despreciada, lo que me ayuda a crecer cada día y a aprender a asumir mi enfermedad. Además me ayuda a valorarme a mí misma, a darme cuenta de que soy mucho más capaz de lo que creía”. Como dice uno de los eslóganes de la campaña, “T’Estim” busca “cambiar estigmas por estimas”. Relatos de superación como el de María demuestran que la idea puede funcionar.

“Es un proyecto de presente con mucho futuro”, ha dicho Fina Santiago. “Lo tiene todo: sostenibilidad, creación de puestos de trabajo inclusivos, potenciación del sector primario, uno de los sectores que más debemos potenciar si queremos modificar el modelo económico, comercialización de producto local...”. También ha agradecido el papel de Estel de Llevant en la creación de “una estructura” para atender a las personas con problemas de salud mental. “La Administración sola no habría podido hacerlo”, ha reconocido.