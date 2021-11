Con más de cuatro décadas de dedicación a una labor social en su ciudad y que todavía perdura, Joan Pons Adrover (1951) ha recibido el reconocimiento de los felanitxers con la denominación de ‘Pista d’Atletisme Joan Pons’, una propuesta consistorial acordada por unanimidad.

Docente y promotor deportivo, Joan Pons se jubiló en 2011 siendo maestro del colegio público Joan Capó de Felanitx donde ejerció su docencia durante 34 años -desde 1977- impartiendo, básicamente, dibujo y educación física. Con anterioridad estuvo un curso sa Torre de Manacor (1972-73) y cuatro en Vilafranca de Bonany. Desde 1973 ha promocionado el deporte, especialmente el escolar.

«Actualmente ocupo mi tiempo básicamente repartido en tres ámbitos; el atletismo, entrenando, acudiendo a las competiciones, realizando labores de secretaría; el excursionismo, explorando nuevas rutas con mi esposa, haciendo de guía en las salidas quincenales con el grupo Dimarts y, por otra parte, yendo a foravila», comenta.

¿Qué sintió el pasado sábado 20 de noviembre, el día de la inauguración de la pista de atletismo a su nombre?

Fue un día de emociones, una jornada que después de tantos años de espera -más de 40- pensábamos que no llegaría nunca. Me refiero a la construcción de la pista. Lo de la pista con mi nombre fue inesperado y representó una grata sorpresa, un hecho que me enorgullece y no sé si soy merecedor de ello.

Su trayectoria es amplísima.

Básicamente me considero impulsor y promotor de deporte base en los más variados deportes, aunque el atletismo y el baloncesto han sido los que más tiempo me han ocupado. Como deportista he participado en contadas ocasiones; pero las otras facetas relacionadas con el deporte, se puede decir que las he ocupado todas: directivo, secretario, organizador de trofeos, torneos y carreras, delegado, entrenador, animador, coordinador del deporte escolar… Siempre digo que trabajar en un club pequeño es como hacerlo en un circo. ¡Uno tiene que estar donde hace falta!

¿Cuántos cursos corresponden a los escolares?

Siempre que estuve en colegios, los cuatro de Vilafranca y los 34 en Felanitx. ¡Pero todavía lo continúo haciendo!

¿Cómo recuerda las fases comarcales escolares del Pla y Migjorn?

Con gran cariño. Muchos jóvenes se iniciaron en la práctica deportiva a través de los programas de estas comarcas. Recuerdo las densas jornadas celebradas en las distintas localidades, las rutas de autocar y la enorme ilusión de los participantes.

Defina los objetivos que debe perseguir un técnico deportivo en jugadores jóvenes.

Formarlos sin prisas y sin presiones, ilusionarlos y que se diviertan, sin abandonar la deportividad, el compromiso, la constancia, el esfuerzo y el compañerismo. La formación de entrenadores y monitores actualmente es mucho más completa que en otros tiempos y este aspecto debe facilitar la consecución de los objetivos.

¿En qué deportes ha ejercido como entrenador?

Sobre todo he sido entrenador de atletismo, en el que estoy empezando la 45ª temporada, y de baloncesto, con más de 30 años en categorías escolares y 14 en baloncesto federado. También he entrenado balonmano, voleibol, tenis de mesa, entre otros. He promovido la práctica de otros mediante la ayuda de monitores. En el colegio Joan Capó los alumnos, además de estos deportes, practicaban ajedrez, tiro con arco, ‘tir de fona’, natación, vela, piragüismo... Alguno debe quedar en el tintero.

También ha creado diversas asociaciones.

Durante mi estancia en Vilafranca de Bonany, fundamos un club de fútbol de base el C.D. Vilafranca EGB, en 1974. En Felanitx, en 1980, para que los alumnos que se habían iniciado en la práctica deportiva en el colegio pudieran tener una continuidad, creamos el Club Joan Capó – Felanitx que desde entonces está adscrito a las federaciones de baloncesto y atletismo sin ninguna interrupción.

¿Cuántos deportistas integran actualmente estos clubes ‘felanitxers’?

A lo largo de los más de 40 años en el Club Joan Capó (baloncesto y atletismo) han pasado varios miles de deportistas de dos generaciones. Actualmente el baloncesto es practicado por unos 200 jugadores, mientras que el atletismo cuenta con unos 80 practicantes.

Cite algunos de los resultados, metas o títulos más destacados que han obtenido jugadores o equipos en los cuales usted estaba relacionado.

En baloncesto uno de los hitos a destacar ha sido el crecimiento constante de la sección, además de numerosos títulos en torneos insulares y regionales. En atletismo, a nivel individual, Toni Peña fue campeón de España de 3000 metros lisos siendo cadete, y también fueron medallistas en campeonatos de España Joan Nicolau, Bartomeu Monserrat y Cosme Vicens. Colectivamente sobresale el triunfo del colegio Joan Capó en el IV Torneo Nacional ‘Jugando al atletismo’. También son destacables las numerosas participaciones de equipos -del colegio y del club- y de deportistas individuales en campeonatos de España de diferentes especialidades.

¿Desde cuándo Felanitx deseaba la construcción de esta pista?

A través de mi impulso entre los escolares del colegio Joan Capó, los primeros pasos del atletismo en Felanitx datan del curso 1977/78. Poco tiempo después tuvimos nuestros primeros éxitos y el número de practicantes fue en aumento. Nuestro atletismo era muy elemental, primitivo si se me permite la expresión, al no contar con ningún espacio adecuado para la práctica de las especialidades de pista. Sin embargo, esta pobreza de recursos se veía recompensada por la ilusión, el ingenio y la imaginación. No quedaba más remedio que presionar y pedir una instalación.

Presiones que se materializaron públicamente.

Durante la cursa de Sant Agustí 1985, un grupo de padres y madres paseó una pancarta con la inscripción ‘Necessitam una pista d´atletisme’. Esta pancarta a lo largo de los años volvió a salir a la calle repetidas veces. Hubo muchas promesas de los diversos partidos políticos, dibujos, planos, anteproyectos y proyectos en diferentes ocasiones que no llegaron a fructificar. Pero, ahora, ¡por fin contamos con un espacio digno para la práctica de este deporte!

Finalmente, ¿cuál sería, a su entender, el perfil profesional de un docente?

Hay valores que perduran en el tiempo, pero tanto el docente como otros profesionales deben adaptarse a los tiempos actuales. La era digital y ahora la covid han originado muchos cambios en la forma de ver y enfocar las cosas.